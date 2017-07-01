Как Бузова навела красоту?
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Многие девушки после развода решительно меняют имидж. Ольга Бузова не стала исключением. Девушка отказалась от образа гламурной блондинки и быстро вошла в образ активной и амбициозной шатенки. Без инъекций красоты тоже не обошлось.
Журналисты выведали от косметолога звезды о коррекции внешности Бузовой. Как поведал специалист, 30-летняя Бузова не ждет милостей от природы и сейчас ведет активную борьбу с признаками старения. В частности, девушке провели коррекцию филлерами в области носогубных складок, немного увеличили объем губ.
Не исключено, что Ольга решилась на уколы ботокса и мезотерапию для разглаживания морщинок. По словам косметолога, у Бузовой достаточно возможностей «совершить радикальные метаморфозы с внешностью, но она держит себя в руках».
Кстати, последние несколько дней звезда Insta, к удивлению поклонников, не делала публикаций в соцсетях. Некоторые фанаты забеспокоились, но Ольга поспешила их успокоить. «Мои хорошие, я не пропала. Я тут, все хорошо... Просто оооочень много работы, круглосуточно, с утра до ночи... "Инстаграм" - это не вся моя жизнь, и бывает, что просто нет реально времени сфоткаться».
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Обсуждение 7
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50/50На Матильду Шнурову здесь похожа. Тоже та еще деятельница))
02.07.17 11:55
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ФыА где грудь?
02.07.17 11:22
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СимаНа мальчика с пластикой становится похожа
02.07.17 08:53
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ДаГубы подкачены, а как звезды делают себе глаза большими? У многих же маленькие были?
01.07.17 22:18
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ПрелестьНа азиатку стала больше похожа. Удачное изменение.
01.07.17 13:33