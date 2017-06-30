Собчак растит маленького йога
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Ксения Собчак не раз говорила о своем увлечении йогой. Даже будучи в положении, звезда практиковала различные асаны чуть ли не до последнего. А теперь маленький Платон не отстает от мамы.
Собчак опубликовала забавное семейное фото - Максим Виторган держит полугодовалого сына за ножки, и малыш явно висит вниз головой. «Мои мальчики:)))!!!» - подписан снимок. Поклонники Ксении оценили фото неоднозначно. Многие порадовались за малыша и родителей: «Классные мальчишки) весёлые), представляю, как мелкий хохочет!», «Носочки Платона гармонируют с лицом папы», « Максим здесь как-то особенно красив», «Ого, такой уже большой чемпион!»
Некоторые забеспокоились: «Ксения, пожалйста, не надо так тянуть малыша за ноги и руки, это вредно для суставов, скажите мужу», «Сумасшедшие уже написали "как вы так с ребенком", лишить родительских прав! Ребенка надо горизонтально держать, что вы за мать!», «Чего только не сделают с малышом, лишь бы выложить в "Инстаграм"».
Ранее Ксения уже не раз обращалась к подписчикам с убедительной просьбой - советы по воспитанию ребенка ей не давать. Она сама прекрасно во всем разберется.
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Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.
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Обсуждение 4
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АхДа ладно вам, дурачатся люди. Ничего криминального.Что ж так серьёзно-то всё воспринимать?
30.06.17 22:59
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30.06.17 13:15
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СимаСобчак занимается гимнастикой, йога это образ жизни и мышления.
30.06.17 12:43
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ПрелестьНе могу себе представить нормального отца с такой дуростью выставляющим тупые фото всему свету. Вывод у меня плачевный не в пользу этих родителей.
30.06.17 12:33