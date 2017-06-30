Собчак растит маленького йога

Ксения Собчак не раз говорила о своем увлечении йогой. Даже будучи в положении, звезда практиковала различные асаны чуть ли не до последнего. А теперь маленький Платон не отстает от мамы.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 29 2017 в 8:39 PDT

Собчак опубликовала забавное семейное фото - Максим Виторган держит полугодовалого сына за ножки, и малыш явно висит вниз головой. «Мои мальчики:)))!!!» - подписан снимок. Поклонники Ксении оценили фото неоднозначно. Многие порадовались за малыша и родителей: «Классные мальчишки) весёлые), представляю, как мелкий хохочет!», «Носочки Платона гармонируют с лицом папы», « Максим здесь как-то особенно красив», «Ого, такой уже большой чемпион!»

Некоторые забеспокоились: «Ксения, пожалйста, не надо так тянуть малыша за ноги и руки, это вредно для суставов, скажите мужу», «Сумасшедшие уже написали "как вы так с ребенком", лишить родительских прав! Ребенка надо горизонтально держать, что вы за мать!», «Чего только не сделают с малышом, лишь бы выложить в "Инстаграм"».

Ранее Ксения уже не раз обращалась к подписчикам с убедительной просьбой - советы по воспитанию ребенка ей не давать. Она сама прекрасно во всем разберется.

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