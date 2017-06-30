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Мэрайя Кэри отправилась в бриллиантах на Мертвое море


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Мэрайю Кэри (Mariah Carey) нередко называют дивой. И певице это, определенно, нравится. Накануне артистка опубликовала снимок с отдыха, и поклонники смогли убедиться, что даже на море Мэрайя может быть при полном параде, включая бриллиантовые украшения.

На фото Кэри запечатлена в морской воде в гламурном купальнике леопардовой расцветки и с большим количеством ювелирных украшений на запястьях. «Мертвое море. Израиль», - уточнила в подписи звезда. Поклонники были несколько удивлены, некоторые сравнили артистку с русалкой, некоторые предположили откровенный фотошоп.

Несколькими днями ранее сообщалось, что американская певица подписала договор на рекламу с израильской косметической компанией Premier Dead Sea.

Кстати, в последнее время светские обозреватели обращают особое внимание на пышные формы Мэрайи. Некоторые поклонники откровенно говорят о том, что Кэри сильно поправилась, но певица подобные замечания игнорирует. Более того, недавно она объявила о запуске лимитированной серии одежды с именными принтами, продемонстрировав на себе одну из маек как ультракороткое платье.

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0 Не нравится 0 Нравится 30.06.2017 Теги: Мэрайя Кэри

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