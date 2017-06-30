Борисовой ограничили общение с дочерью

Третий месяц Дана Борисова ведет борьбу с наркозависимостью. И у ведущей серьезные успехи. Дана посещает курсы групповой терапии, работает над своей книгой об аддикции. Вот только с дочерью ведущей удается общаться не так часто, как хотелось бы.

После того как Дана отправилась на реабилитацию в Таиланд, появились слухи о попытках бывшего возлюбленного звезды Максима Аксенова лишить ее родительских прав. Позже Аксенов пояснил, что ничего подобного он не планирует, но считает, что пока дочери Даны Полине следует жить с отцом, т.е. с ним.

Теперь же Борисова с грустью сообщила о том, что время общения с девочкой ей пока ограничили. «Разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца. Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант, наверное, наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое, и Полинки», - сообщила ведущая в Insta.

Впрочем, Борисова старается держать себя в руках и сильно не расстраиваться. «По крайней мере, я делаю для этого все, что в моих силах! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю, что сейчас со мной было бы». Ранее Дана говорила о планах вернуться в Москву на новогодних каникулах.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.