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Борисовой ограничили общение с дочерью


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Третий месяц Дана Борисова ведет борьбу с наркозависимостью. И у ведущей серьезные успехи. Дана посещает курсы групповой терапии, работает над своей книгой об аддикции. Вот только с дочерью ведущей удается общаться не так часто, как хотелось бы.

После того как Дана отправилась на реабилитацию в Таиланд, появились слухи о попытках бывшего возлюбленного звезды Максима Аксенова лишить ее родительских прав. Позже Аксенов пояснил, что ничего подобного он не планирует, но считает, что пока дочери Даны Полине следует жить с отцом, т.е. с ним.

Теперь же Борисова с грустью сообщила о том, что время общения с девочкой ей пока ограничили. «Разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца. Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант, наверное, наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое, и Полинки», - сообщила ведущая в Insta.

Впрочем, Борисова старается держать себя в руках и сильно не расстраиваться. «По крайней мере, я делаю для этого все, что в моих силах! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю, что сейчас со мной было бы». Ранее Дана говорила о планах вернуться в Москву на новогодних каникулах.

Ранее мы писали:

Борисова отмечает 40-летие обновленной. Дана сейчас на подъеме.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.


0 Не нравится 0 Нравится 30.06.2017 Теги: Дана Борисова

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