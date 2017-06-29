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Анна Седокова не стесняется лишних кило


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Певица Анна Седокова - девушка волевая и целеустремленная. Но порой и у нее не сразу получается добиться желаемого. Но Анна старается не расстраиваться и старается быть оптимисткой.

После родов сына в апреле Анна через три недели начала тренировки. Пока артистке не удалось добиться идеального веса, но для Седоковой это не повод волноваться. «У женщин не бывает лишнего веса... Это дополнительные места для поцелуев», - заявила звезда, опубликовав фото, на которых запечатлена в купальнике.

Несколькими днями ранее Анна похвасталась аппетитными формами в бикини, в шутку заметив: «Когда нужно было похудеть к лету, но что-то пошло не так».

Стоит отметить, что Седокова - большая поклонница фитнеса. «Спортзал я люблю за то, что он перестраивает тебя на другую волну. Красота женщины — это на 50% ее физическое состояние и на 50% уверенность в себе. И если вы хотите быть красивой, придется работать сразу в двух направлениях. Спортзал каждый раз заставляет тебя обнуляться — ты оставляешь все проблемы за его дверью и бежишь, прыгаешь, плаваешь», - поясняла артистка в одном из интервью.

Ранее мы писали:

Анна Седокова готова к третьему браку? Артистка намекнула на скорую свадьбу.​

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Анна Седокова мечтает о необычной свадьбе. Но замуж пока не собирается. 



0 Не нравится 0 Нравится 29.06.2017 Теги: анна седокова

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Обсуждение 2  

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  • aqua
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    		 30.06.17 09:40
         
    -2
         
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  • Ноя
    Сейчас формы модно. Тем более у неё идеальная фигура. Бухенвальд Бузовой ужасает- это не сексуально. Боня набирает вес. Молодец Аня. Ещё бы не рожала от каждого встречного вообще здорово было бы.
    		 30.06.17 08:05
         
    3
         
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