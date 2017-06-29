 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Прощание с Яковлевым пройдет 1 июля


0 2

Коллеги, друзья и поклонники певца Олега Яковлева в глубокой скорби. Многие с теплотой вспоминают об ушедшем артисте. А сейчас семья исполнителя проводит организацию похорон, и известны дата и место прощания.

Почтить память бывшего солиста группы «Иванушки International» можно будет 1 июля в Троекуровском доме «Некрополь». Церемония начнется в 12 часов.

«Олежек был героем моих многих программ, — вспоминает Анна Семенович. — Он приходил в гости к нам с Мишей Плотниковым на «Барышню и кулинар», он даже играл роль моего мужа в «Жене напрокат». Он всегда улыбался и верил в лучшее. Очень трудно терять таких друзей». «Мой такой светлый, родной, талантливый друг! Ты больше не поделишься со мной своими новыми стихами.. Я жалею всех нас, что мы тебя больше не увидим, и очень скучаю по тебе!» - пишет Надя Ручка.

К сожалению, не обошлось без досадных недоразумений. В скандально известном в «ВКонтакте» паблике MDK на смерть артиста отреагировали публикацией снимка Яковлева с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Аполлоновым с надписью: «Земля ему тополиным пухом». В ответ на обвинения в том, что подобный коллаж может быть оскорбительным, администраторы заявили, что ничего оскорбительного нет, но если родные артиста будут настаивать, картинка будет удалена.

Ранее мы писали:

Кирилл Андреев: «Мы не умерли и не собираемся». Группа «Иванушки International» о творческих планах.

Андрей Разин потерял сына. Продюсер в трауре.

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 0 Нравится 29.06.2017 Теги: Олег Яковлев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • aqua
    Заработок 20 OOO рублей в день! Вот вам – нужен заработок в интернете? Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 20 ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности http://shorek.ru
    		 30.06.17 09:40
         
    -2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору