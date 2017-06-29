Прощание с Яковлевым пройдет 1 июля

Коллеги, друзья и поклонники певца Олега Яковлева в глубокой скорби. Многие с теплотой вспоминают об ушедшем артисте. А сейчас семья исполнителя проводит организацию похорон, и известны дата и место прощания.

Почтить память бывшего солиста группы «Иванушки International» можно будет 1 июля в Троекуровском доме «Некрополь». Церемония начнется в 12 часов.

«Олежек был героем моих многих программ, — вспоминает Анна Семенович. — Он приходил в гости к нам с Мишей Плотниковым на «Барышню и кулинар», он даже играл роль моего мужа в «Жене напрокат». Он всегда улыбался и верил в лучшее. Очень трудно терять таких друзей». «Мой такой светлый, родной, талантливый друг! Ты больше не поделишься со мной своими новыми стихами.. Я жалею всех нас, что мы тебя больше не увидим, и очень скучаю по тебе!» - пишет Надя Ручка.

К сожалению, не обошлось без досадных недоразумений. В скандально известном в «ВКонтакте» паблике MDK на смерть артиста отреагировали публикацией снимка Яковлева с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Аполлоновым с надписью: «Земля ему тополиным пухом». В ответ на обвинения в том, что подобный коллаж может быть оскорбительным, администраторы заявили, что ничего оскорбительного нет, но если родные артиста будут настаивать, картинка будет удалена.

Ранее мы писали:

Андрей Разин потерял сына. Продюсер в трауре.

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Источник фото: Globallookpress.com