Моника Беллуччи очаровывает Мадрид
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Итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci) все еще представляет фильм Эмира Кустурицы «По млечному пути». И сегодня у звезды проходит премьера в столице Испании. В Мадриде уже прошел фотоколл, и, судя по снимкам, Моника в хорошей форме и отличном настроении.
На фотоколле Беллуччи появилась в стильном черном платье. Актриса позировала не без удовольствия, искренне улыбалась и излучала позитивный настрой. Как известно, лента Кустурицы «По млечному пути» была представлена в Венеции прошлой осенью, в России премьера прошла в начале года, и только сейчас картина добралась до Испании.
Беллуччи сыграла главную женскую роль и в различных интервью не раз подчеркивала, что ее сильно впечатлил символизм ленты. «Моя героиня — это и есть воплощение всего женского, сама феминность. Кустурица очень смелый режиссер — мало кто решился бы напрямую взяться за такие вечные и такие метафорические категории в том, что касается персонажей и истории. Моя героиня и его персонаж — по сути, универсальные мужчина и женщина, двое измученных войной, уставших от войны людей, которые находят спасение, пусть и не очень долгое, друг в друге. И это так красиво!»
Ранее мы писали:Моника Беллуччи показала зрелую красоту. Провокационная фотосессия для GQ.
Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 8
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ОльгаЧёлка её бесит: парикмахером и не пахнет, явно сама укладывалась.
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Micha PiterВидать, фильм не очень хороший и успешный, раз до сих пор его рекламируют... А руки выдают возраст.
30.06.17 08:09
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XLПрическа и платье портят её.
30.06.17 03:31