«Иванушки» шокированы смертью Олега Яковлева

Звезды отечественного шоу-бизнеса в скорби. Сегодня скончался певец Олег Яковлев, бывший солист группы «Иванушки International». Несколько дней артист находился в реанимации, по словам коллег, Олег буквально сгорел.

Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов, солисты группы «Иванушки International», известием о смерти коллеги поражены.

«Столько лет гастролей мы прошли. Умер член творческой семьи. Хороший был человечек, добрый, открытый, поэтому очень печально, что так рано. Очень жалко. Он навсегда останется у меня в сердце. Очень рано... Столько было планов у него», - сказал Андреев журналистам.

«Мой Яша... Наш "маленький" Олежка... Лети, Снегирек, твой голос и песни в нашем сердце навсегда...» - пишет Григорьев-Аполлонов.

По словам Кирилла, Яковлев редко жаловался на здоровье, практически всегда был бодр и энергичен. Совсем недавно артисты работали над новой песней и клипом, и Андреев и предположить не мог, что у Олега серьезное недомогание. Артист только вчера узнал о том, что Яковлев находится в реанимации. «Жалко, что так рано. Я молился за него в церкви», - говорит певец.

Несколько дней назад у Яковлева была диагностирована двусторонняя пневмония. Некоторое время мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания, врачи оценивали его состояние как критическое.

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Источник фото: Globallookpress.com