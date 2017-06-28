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Вороненков использовал Максакову?


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Мария Максакова остается одной из самых обсуждаемых персон в России. На днях личной жизни артистки был посвящен новый выпуск ток-шоу «Пусть говорят». Публика обсуждала отношения Марии с покойным супругом Денисом Вороненковым.

Максакова не раз говорила о большой любви к мужу. Ради него артистка покинула Россию, ради него была готова на серьезные жертвы. Вот только Вороненков отнюдь не пылал страстью к жене. «Я не говорю про то, что она не была влюблена в него, был ли он в нее влюблен – вот вопрос! Я знаю, насколько может влюбиться Маша, потерять голову и забыть обо всем и насколько прагматичным может быть Вороненков», - заявил шоумен Андрей Малахов.

По словам людей, хорошо знакомых с супругами, Максакова буквально не могла надышаться на мужа. Вороненков же был довольно сдержан, порой даже холоден. На кадрах со свадьбы пары многие заметили, что жениху не дает покоя обручальное кольцо - он то и дело крутил его на пальце. По мнению одного из экспертов, подобный жест может быть признаком того, что брак с Максаковой для Вороненкова был нечто вроде сделки. «Она действительно влюбленная женщина, а у него такое ощущение, что какая-то обязанность... Будто его кто-то принудил к этому браку».

Кстати, есть версия, по которой бывший депутат женился на Марии с целью отвести подозрения от экс-супруги Юлии, на которую была оформлена часть принадлежащей Вороненкову недвижимости.

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1 Не нравится 0 Нравится 28.06.2017 Теги: Мария Максакова

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