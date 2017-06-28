Ельцин очарован Ефремовой

Борис Ельцин-младший в свое время считался заправским плейбоем. Мужчине приписывали множество романов, он не упускал случая появиться на светском мероприятии в компании эффектной модели. Но в последнее время Борис считался одиноким мужчиной, говорили, он чуть ли не отчаялся найти женщину своей мечты. А теперь, по слухам, у Ельцина новый роман.

Публикация от Olga Efremova (@efra_morrison) Июн 18 2017 в 4:41 PDT

В Insta Ельцина и актрисы Ольги Ефремовой за этот месяц появилось несколько совместных снимков. Причем характер фотографий позволяет сделать предположения о том, что отношения мужчины и девушки более чем дружеские.

Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) Июн 17 2017 в 7:35 PDT

Впрочем, ни Борис, ни Ольга не торопятся с комментариями и уточнениями. Мы же на всякий случай уточним: 36-летний Ельцин в столичном бомонде считается завидным женихом.

Напомним, в прошлом году Ефремова сочеталась браком с итальянским бизнесменом Алессандро Сини. С итальянцем внучка знаменитого кинематографиста Олега Ефремова встречалась достаточно долго, и в конце концов влюбленные постарались основательно разобраться в чувствах и решили создать семью. В мае прошлого года у пары родился первенец - сын Арсений. Довольно долгое время Ольга жила в Италии, но в июне вернулась в Москву.