Бородина пытается защитить дочь

В этом году лето в Москве выдалось довольно прохладным. И некоторые не выдерживают. Ксения Бородина, например, решила, что если гора не идет к Магомету, то оптимально будет Магомету двинуться к горе. Ведущая вместе с семьей отправилась отдыхать в Турцию. Вот только теперь Ксения столкнулась с другой проблемой.

В Турции палит солнце, и младшая дочь звезды Тея уже обгорела. Ксения опубликовала милое фото с девочкой и написала: «Немного обгорелый котенок, хотя мажем 50 защита. Кожа нежнейшая, вся в папу)».

Бородина начала публиковать фото полуторагодовалой девочки совсем недавно - какое-то время ведущая была несколько суеверной. Зато сейчас Ксения не упускает возможности похвастаться удачным кадром с Теей.

По словам Бородиной, внешне девочка очень похожа на папу. Зато характером - в маму. «Уже сейчас видно, что она очень активная и улыбчивая. Это в меня. Если сравнивать с Марусей, то они абсолютные противоположности. Старшая в полтора была букой, чрезмерно серьезной девочкой. Я знала, что где посадила ее, там и найду – хоть через полчаса, хоть через час. Тея же, наоборот, ребенок-праздник, маленькая юла. Ей все любопытно и интересно, она очень открытая. Надо станцевать – станцует, надо хоровод водить – да пожалуйста!»

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