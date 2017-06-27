Пригожин похвалил искренность Бузовой

У нее не самые впечатляющие вокальные данные, не слишком оригинальная хореография. И тем не менее Ольга Бузова за короткое время стала рекордсменкой российских чартов. Сначала многие над девушкой посмеивались, а сейчас о ведущей отзываются с достаточно большим уважением.

Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился своей теорией о бешеной популярности Бузовой-певицы и музыкальных успехах Настасьи Самбурской. По словам профи, востребованность девушек его не удивляет, поскольку обе являются «продуктами телевидения» и звездами Insta.

«Лично я смотрю на все это как на абсолютно естественный процесс. Не могу сказать, что они поступают правильно, но осуждать их – последнее дело. Они же популярны не потому, что кто-то хочет этого или не хочет, а потому что они являются телевизионными или интернет-героями. Такова действительность нашего времени», - цитирует Woman.ru Пригожина.

По мнению продюсера, радиостанции, отказывающиеся крутить песни Бузовой, совершают серьезную ошибку. «Им кажется, что, не играя Бузову, они выглядят лучше, но на деле они играют материал гораздо хуже, чем песни Оли. Знаете, в чем ее главный успех? В ее честности, искренности. У нее нет никакого образа, она не играет – Оля такая и есть. Она все про себя знает и все понимает, при этом не боится экспериментировать – и люди это одобряют».

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