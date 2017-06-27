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Навальный оказался влиятельнее Бузовой


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Относительно недавно была весьма популярна шутка о превосходстве Ольги Бузовой над Дональдом Трампом. Мол, у ведущей подписчиков в соцсетях больше, чем у президента США. Однако не все так просто. В списке самых влиятельных персон в Интернете, по версии журнала Time, все же числится Трамп, но Бузова не включена.

Издание опубликовало перечень 25 самых влиятельных персон Сети, который составлялся на основе информации о количестве подписчиков, лайков и перепостов в соцсетях. Также оценивалось количество постов, ставших новостными поводами.

В рейтинг вошли певицы Кэти Перри (Katy Perry) и Рианна (Rihanna), королева медиа Ким Кардашян (Kim Kardashian), писательница Джоан Роулинг (J.K. Rowling,), корейский бойз-бэнд BTS, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и глава российской оппозиции Алексей Навальный. Причем Навальный оказался единственным россиянином в списке.

Ранее российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) выяснило доходы российских звезд соцсетей. Самый высокий показатель у звезды Youtube, блогера Wylsacom - Валентина Петухова: 26,9 млн рублей. На втором месте - Ольга Бузова с доходами в 24,5 млн рублей. На третьем - коллега Бузовой Ксения Бородина с 19 млн рублей.

Ранее мы писали:  

Ким Кардашян может заработать миллионы за 5 минут. Звезда запускает собственный косметический бренд.

Третьякову стыдно за Бузову. Роман полагает, что звезда переигрывает.

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.



0 Не нравится 0 Нравится 27.06.2017 Теги: Ольга Бузова

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