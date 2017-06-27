Брежнева рассорилась с поклонниками из-за локонов

Певица Вера Брежнева недавно решила освежить привычный образ. Артистка избавилась от длинных локонов, которые многие считали чуть ли не визитной карточкой звезды. Некоторые поклонники так разволновались, что в Insta артистки разгорелась ожесточенная дискуссия, и Вера ответила недовольным достаточно жестко.

Теперь у звезды стильная стрижка: платиновые волосы средней длины. Вера увлеченно публикует фото с новой прической, но некоторые подписчики разочарованы: «Где шикарные локоны?», «Верочка, верни прежний образ! Сейчас может быть и стильно, но пропала твоя индивидуальность. Ты была неповторима, а сейчас - как все», «Зачем такие классные волосы обрезала... Жаль».

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июн 26 2017 в 11:03 PDT

В конце концов, певица не выдержала, она пояснила, что ее локоны «в Караганде», и язвительно заметила: «как же я теперь без своей индивидуальности живу».

А потом обратилась к публике: «Немного о моей личной жизни. Ответы на часто задаваемые вопросы. 1) Мои отношения с длинными волосами длились больше 15 лет. 2) Да, я решилась и подстриглась. 3) Нет, я не жалею и не скучаю. 4) Я кайфую. Легкость, свежесть, что-то новое. 5) Мне просто захотелось внести изюминку в наши отношения. 6) Они были не против. 7) Волосы не зубы - отрастут. Уже растут. 8) Очень нравлюсь себе с новой прической. 9) Волосы здоровые и немного светлее, на солнышке кажутся еще светлее. 10) Обожаю эксперименты, и летом не жарко. Всех благ и бла-бла-благ».

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