Брежнева рассорилась с поклонниками из-за локонов
1 1
Певица Вера Брежнева недавно решила освежить привычный образ. Артистка избавилась от длинных локонов, которые многие считали чуть ли не визитной карточкой звезды. Некоторые поклонники так разволновались, что в Insta артистки разгорелась ожесточенная дискуссия, и Вера ответила недовольным достаточно жестко.
Теперь у звезды стильная стрижка: платиновые волосы средней длины. Вера увлеченно публикует фото с новой прической, но некоторые подписчики разочарованы: «Где шикарные локоны?», «Верочка, верни прежний образ! Сейчас может быть и стильно, но пропала твоя индивидуальность. Ты была неповторима, а сейчас - как все», «Зачем такие классные волосы обрезала... Жаль».
В конце концов, певица не выдержала, она пояснила, что ее локоны «в Караганде», и язвительно заметила: «как же я теперь без своей индивидуальности живу».
А потом обратилась к публике: «Немного о моей личной жизни. Ответы на часто задаваемые вопросы. 1) Мои отношения с длинными волосами длились больше 15 лет. 2) Да, я решилась и подстриглась. 3) Нет, я не жалею и не скучаю. 4) Я кайфую. Легкость, свежесть, что-то новое. 5) Мне просто захотелось внести изюминку в наши отношения. 6) Они были не против. 7) Волосы не зубы - отрастут. Уже растут. 8) Очень нравлюсь себе с новой прической. 9) Волосы здоровые и немного светлее, на солнышке кажутся еще светлее. 10) Обожаю эксперименты, и летом не жарко. Всех благ и бла-бла-благ».
Ранее мы писали:
Брежнева рассказала о муже. Константин Меладзе поддерживает супругу во всем.Вера Брежнева рассказала о любимом упражнении. Звезде очень нравится планка.
Вера Брежнева интригует откровенными снимками. Звезда опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых запечатлена в нижнем белье.
Читайте также
Обсуждение 5
-
ДаЭта причёска требует укладки каждый день. А прошлая причёска была хороша и лохматой.
28.06.17 10:22
-
ЛюсиКакая же она страшная.
28.06.17 08:11
-
Пытаюсь разглядеть , где же тут свежо и стильно? Вижу выжженные , лохматые волосы и абсолютно бесформенную стрижку .
27.06.17 17:34
-
ПрелестьМда
27.06.17 16:28