Нетребко категорически отказывается худеть

На прошлой неделе светские обозреватели увлеченно обсуждали секрет похудения Анны Нетребко. По наблюдениям поклонников и журналистов, дива заметно постройнела, посвежела, и вообще великолепно выглядит. Но оказалось, что по первому пункту случилась досадная ошибка.

Знаменитая певица официально заявила в соцсетях о том, что она не худела и в ближайшее время делать этого не собирается. Поэтому прессе лучше об этом не писать. «Прекратите писать бред! Я уже не раз заявляла, что не приемлю ни диет, ни «худения»! Похудела на 10 килограмм?! Да я лучше помру! Живите спокойно и кушайте хорошо! А если платья будут малы, куплю на размер больше!» - заявила Анна.

Поклонники звезду оперы единодушно поддержали: «Оставайтесь такой, какая есть, будьте с нами! Ничего не меняйте!», «Наш человек! Молодец, Анна!», «А вот это и есть жизнь - без бредового похудания, без правильного питания - мера и все! И много удовольствий!»

Впрочем, заявление об отказе от диет не помешало знаменитости поделиться рецептом салата, который можно назвать «чета худеющих»: «Зеленый салат с киви, мятой и лаймом».

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Июн 25 2017 в 9:35 PDT

Кстати, известный историк моды Александр Васильев как-то отметил, что диве не следует худеть ни в коем случае. «С моей точки зрения, у Нетребко нет лишнего веса. У нее красивая талия, аппетитные бедра. Ее формы ей очень идут».

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