Кайли Дженнер интригует пикантными фото

Сестры семейства Дженнер-Кардашян всегда стараются поддерживать друг друга. И в то же время никто старается не уступать. Недавно Ким Кардашян (Kim Kardashian) представила линию декоративной косметики KKW Beauty, немного потеснив младшую сестру Кайли. Но девушка определенно не беспокоится по этому поводу.

















Кайли Дженнер (Kylie Jenner) заинтриговала поклонников довольно эротичным фото. На снимке 19-летняя девушка запечатлена топлес, с сигаретой и мужской рукой, поглаживающей ее волосы. Менее чем за 12 часов снимок собрал более 2,7 миллионов лайков.

По мнению подписчиков, Кайли выглядит невероятно сексуально, но сама звезда предпочитает не комментировать снимок.

Сейчас девушка запускает собственное реалити «Жизнь Кайли» (The Life Of Kylie) и уверяет, что в новом проекте она покажет себя с непривычной стороны. «Существует мой образ, который я сама не особенно люблю. Это шоу будет про мою жизнь, вы увидите просто, как я живу. Вы не знаете про мой график работы и как все на самом деле тяжело дается. Когда вы растете с камерой рядом, всем кажется, что они знают вас. Но на самом деле существуют две Кайли, и ту, которую вы не знаете – вы увидите в шоу».

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