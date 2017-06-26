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Королева похвасталась фигурой в бикини


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Многие артисты стараются летом почаще выступать. А Наташа Королева решила устроить себе отдых. По мнению певицы, сейчас она может позволить себе нормальный отпуск. И еще звезда может себе позволить похвастаться телом в бикини.

Наташа отправилась отдыхать в Израиль и на выходных опубликовала фото на берегу Средиземного моря. На снимке артистка запечатлена в бикини, но некоторые поклонники сочли фото слишком скромным: «Натали, требуем фото всей шикарной фигуры. Не надо стесняться. Вон Волочкова показывает постоянно свое туловище-бревно и говорит, что все ей завидуют», «Наташа, молодец! Грациозна, как всегда!», «Русалочку выбросило на берег».

Королева в последнее время уделяет особое внимание фигуре и старается быть в тонусе. По словам 44-летней артистки, ей очень не хочется «превращаться в тетку», а «хочется побольше оставаться Наташей Королевой, которую любят».

Певица регулярно занимается в спортзале, старается придерживаться правил здорового питания и время от времени устраивает себе разгрузочные дни. По мнению Королевой, ее идеальный вес при росте 160 см - 50 кг.

Кстати, супруг время от времени устраивает Наташе сеансы «жесткой мотивации» - обращает внимание на жирок на животе, целлюлитные бока. По словам Сергея Глушко, в случае его жены подобная критика работает.

Ранее мы писали:

Наташа Королева стала персоной нон-грата. Артистке запрещен въезд в Украину.​

Наташа Королева: «Не хочется превращаться в тетку». Артистке приходится серьезно работать над собой, чтобы быть в форме.

Наташа Королева: «Красота тяжело дается». Артистке приходится много заниматься спортом и ограничивать себя в сладком. 


0 Не нравится 0 Нравится 26.06.2017 Теги: наташа королева

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