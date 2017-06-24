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Наталья Штурм научит Бузову петь


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Ольга Бузова активно готовится к дебютному сольному концерту. Назло злопыхателям и всем, кто высмеивает ее вокальные данные. А тем временем звезда 90-х Наталья Штурм предложила ведущей помочь. Сейчас, по мнению артистки, Бузова - позор всему шоу-бизнесу.

Феномен бешеной популярности песен Бузовой не обсуждал только самый ленивый. На днях Штурм решила присоединиться к дискуссии. Певица опубликовала видео, на котором запечатлена во время исполнения одной из арий. «Оля Бузова!) Не пой, пожалуйста! Просто говори», - написала Наталья.

В комментариях сразу разгорелась бурная дискуссия. Штурм упрекнули в попытке пиара за счет ведущей «Дома-2». Сначала Наталья отвечала достаточно жестко: «Бузова не певица. Это позор всему шоу-бизнесу. Но! Ее можно научить петь».

Затем, когда посыпались обвинения в травле, Штурм стала мягче и предложила девушке помощь. «Я не участвую в травле кого-либо, тем более Оли Бузовой, которая как человек мне очень симпатична! Я предложила ей свою помощь в постановке голоса и дыхания. Чтобы Оля не была карикатурой на певицу, а самой настоящей Певицей. Не примет от меня помощь - нет проблем! Пусть занимается с кем захочет, лишь бы занималась с профессионалом и росла».

По словам Натальи, Ольга ей весьма симпатична, но не стоит забывать, что пение - отнюдь не самое простое занятие. «Аудитория и поклонники у нее уже есть - осталось научиться петь. Чтобы 10 млн молодёжи получили искусство, а не деградацию», - отмечает артистка.

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1 Не нравится 0 Нравится 24.06.2017 Теги: Наталья Штурм

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