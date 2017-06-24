Наталья Штурм научит Бузову петь
0 1
Ольга Бузова активно готовится к дебютному сольному концерту. Назло злопыхателям и всем, кто высмеивает ее вокальные данные. А тем временем звезда 90-х Наталья Штурм предложила ведущей помочь. Сейчас, по мнению артистки, Бузова - позор всему шоу-бизнесу.
Феномен бешеной популярности песен Бузовой не обсуждал только самый ленивый. На днях Штурм решила присоединиться к дискуссии. Певица опубликовала видео, на котором запечатлена во время исполнения одной из арий. «Оля Бузова!) Не пой, пожалуйста! Просто говори», - написала Наталья.
В комментариях сразу разгорелась бурная дискуссия. Штурм упрекнули в попытке пиара за счет ведущей «Дома-2». Сначала Наталья отвечала достаточно жестко: «Бузова не певица. Это позор всему шоу-бизнесу. Но! Ее можно научить петь».
Затем, когда посыпались обвинения в травле, Штурм стала мягче и предложила девушке помощь. «Я не участвую в травле кого-либо, тем более Оли Бузовой, которая как человек мне очень симпатична! Я предложила ей свою помощь в постановке голоса и дыхания. Чтобы Оля не была карикатурой на певицу, а самой настоящей Певицей. Не примет от меня помощь - нет проблем! Пусть занимается с кем захочет, лишь бы занималась с профессионалом и росла».
По словам Натальи, Ольга ей весьма симпатична, но не стоит забывать, что пение - отнюдь не самое простое занятие. «Аудитория и поклонники у нее уже есть - осталось научиться петь. Чтобы 10 млн молодёжи получили искусство, а не деградацию», - отмечает артистка.
Ранее мы писали:
Третьякову стыдно за Бузову. Роман полагает, что звезда переигрывает.
Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.
Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».
Читайте также
-
Новости | 30.04.2015
-
-
-
Обсуждение 5
-
RomanЗаработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? Да, многие не умеют искать и тестировать различные методы в силу своего возраста, или отсутствия навыков и начального капитала. Именно поэтому я покажу один простой и рабочий метод, как можно получать хорошие деньги за несколько минут несложной работы! Подробности на http://rabota.fanclub.rocks
25.06.17 11:36
-
ПрелестьПравильно. При таком похвальном усердии стоит поддержать и подсказать. Респект. Не боги горшки обжигали.
24.06.17 18:02
-
ОльгаМожно научиться готовить, а голос или есть или нет(
24.06.17 12:20
-
Цы Си ИнтернетА что, знаменитая певица Штурм является педагогом по вокалу? Не знала, не знала...
24.06.17 11:33
-
ТатьянаЗачем? А поржать?
24.06.17 11:33