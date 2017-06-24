Фриске подозревают Русфонд в махинациях

Владимир Фриске продолжает разбираться с Русфондом. Недавно суд постановил взыскать с наследников покойной Жанны Фриске 21 миллион рублей. Но родители звезды поспешили подать апелляцию. А теперь у Владимира Борисовича появились подозрения в том, что сотрудники Русфонда утаили часть денег.

По словам мужчины, у него есть информация о том, что в ходе акции Первого канала и Русфонда в 2014 году на лечение Жанны было собрано не 70, а 350 миллионов рублей. Фриске говорит, что на лечение ушло в общей сумме 98 миллионов, из которых большая часть - личные средства Жанны. К тому же банковские карты с деньгами Русфонда якобы сначала получил Дмитрий Шепелев, а затем передал родителям певицы.

«На самом деле никто из нас не знал, сколько точно денег на карточках, - цитирует Фриске Starhit. – Сейчас появилась информация, что было собрано 350-400 миллионов рублей, но Русфонд предпочел об этом умолчать. Более того, они надеялись, что никто ничего не заметит. Но все получилось иначе. У меня и юристов появилось предположение, что в деле замешан сам директор организации Лев Амбиндер. Кроме того, он уже был замешан в подобных махинациях».

Адвокаты семьи Фриске пытаются разобраться в ситуации.

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