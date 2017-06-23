Виктория Бекхэм игнорирует жару

Конец июня - время кокетливых топов и легких воздушных нарядов. Но у Виктории Бекхэм (Victoria Beckham) свои стильные соображения. Вчера Виктория стала одной из звезд прощальной вечеринки редактора британского Vogue Александры Шульман.

Публикация от Jordan (@beautybyjordanhannah) Июн 22 2017 в 11:05 PDT

И судя по снимкам, у Бекхэм своеобразное понятие о летнем дресс-коде. Вчера в Лондоне было довольно жарко. Но разве такая мелочь может повлиять на выбор наряда иконы стиля? На вечеринку Виктория приехала в облегающих брюках из черной кожи с красным поясом и в стильном белом топе. По мнению модных обозревателей, выглядела 43-летняя звезда прекрасно.

Недавно Бекхэм дала интервью, в котором рассказала о том, как поддерживает себя в форме. Каждый день она устраивает пробежку на 5 км и час занимается с личным тренером. В арсенале звезды достаточно средств по уходу за кожей, но главное, по мнению Виктории - питание.

«Я верю, что уход за кожей неотделим от питания. Мое правило — много полезных жиров, еще больше воды и сна. Я тренируюсь каждый день, ем много лосося, курицы, овощей, орехов и семян. Я практически не болею и раз в год провожу анализ крови, чтобы знать, что именно нужно моему организму».

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