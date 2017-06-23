 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Стилист заявил о деградации Даны Борисовой


0 3

Второй месяц Дана Борисова находится на лечении в реабилитационной клинике. Ведущая борется с наркозависимостью и уверяет, что у нее есть определенные успехи. Недавно звезда приняла участие в ток-шоу «Пусть говорят» и решила рассказать свою историю увлечения наркотиками. В итоге разразился скандал.

В ходе шоу Борисова поведала, что впервые попробовала наркотики по предложению покойного пиар-менеджера Тимы Брика. Позже она получала запрещенные препараты от стилиста Рэя Самедова.

Самедов от откровений Даны в шоке. По словам мужчины, ведущая его оклеветала. «Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал. Может, у нее ущемленное женское самолюбие, я не знаю, что у нее сработало. Она уже много лет находится в таком состоянии.<...>. Она готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя», - заявил стилист в специальном видео «Правда о Дане Борисовой».

Как говорит Самедов, Дана - не просто слабая женщина. Она категорически не желает брать ответственность за свои поступки. «Она абсолютно деградированный во всех отношениях человек. Я не понимаю, почему все ее жалеют. Человек красивый, образованный, медийный, причем скатившийся ниже плинтуса. Вам не кажется, что наркотики – выбор каждого человека?»

На отповедь стилиста сама Борисова пока не отреагировала.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



3 Не нравится 0 Нравится 23.06.2017 Теги: Дана Борисовна

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 7  

Оставить комментарий
  • Сима
    Вообще то надо понимать, что в этом бизнесе замешенны сильнейшие мира сего. Иначе он бы не процветал. А в шоу бизнесе во всем мире это норма. Печально, но факт. Много людей я видела, которых не надо уговаривать и заинтересовывать, они считают, что это круто. Кто то подсаживается, кто то нет. Но даже те кто подсели десятилетиями вполне нормально функционируют, хотя зависимость есть.
    		23.06.17 23:30
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Одно дело человек не удержался а другое - человек подсаживает других. Это беспредел жестокости с жадностью. И с этим надо бороться. Да только к сожалению пока не получается. Слишком много жадных на земле.
    		23.06.17 19:32
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Masha NY
    Ну конечно, этот Рей будет оправдываться. Ему же статья светит за распространение. Может Дана и без него бы достала, что ей нужно, но факт в том, что это именно Он, способствовал и потыкал её зависимости. И при этом имел с неё выгоду, катался на её машине, и со временем и квартирку себе прибрал, а её бы продолжал бы травить разными препаратами, чтобы побыстрее окочурилась. He took advantage of her! Ненавижу барыг! Я не оправдываю наркоманов, но у них изменённое сознание, им очень трудно себя контролировать, даже если они знают, что очередная "доза" их убьёт. А такие Раи, пользуются этим, наживаются на этой беде. Им выгодно чтобы их "клиент" плотно "сидел", и набивал их карманы пока не умрет. Вообщем, я считаю, что Дана сделала правильно, что его сдала. Может она спасла чью-то то жизнь этим. А Рей должен ответить по заслугам, он и ему подобные наживаются на чужой беде, и сеют смерть.
    		 23.06.17 17:42
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Янина Тверь
      Вы тоже наркоман-такие познания?И Рея знаете?Я бы морду ей и вам набила за клевету!!!
      		 23.06.17 18:36
           
      -3
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Masha NY
        Что за агрессия? Какие такие познания? У меня интернет есть! Чай не в каменном веке живем. А чего то у вас так подгорело? Аж "в морду дам". Попробуй! Это у тебя морда, судя по твоему лексикону. А у меня лицо! И чего это ты барыгу защищаешь? Он твой родственник ? Кормушка прикрылась? Или ты сама наркотой торгуешь, и за "кореша" обидно? Рей и ему подобные несут Смерть! Они должны отвечать! Если бы он Твоим детям наркоту поставлял, ты бы тоже так пела сейчас? Ну-ну
        		23.06.17 18:58
             
        3
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Прелесть
        Если это клевета она может извиниться. Ей нужно простить. Она же больна. А если правда - то с этим надо бороться. Много беды несёт этот бизнес человечеству. Я занималась с проблемами подростков. Много очень хороших ребят поддались заманиванию. И лежат многие в клиниках по - 10 лет. Так это трудно излечить. А сколько суицида и преступностей от наркотиков. Как можно на это не реагировать ?
        		23.06.17 21:22
             
        3
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • надя
    Ох,держись весь отечественный шоу-бизнес!!!! Сейчас Даночка всех сдаст в период своей реабилитации)))) Главное,чтобы не опередили те,кто может ей рот закрыть навсегда......
    		 23.06.17 16:54
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору