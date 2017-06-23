Стилист заявил о деградации Даны Борисовой
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Второй месяц Дана Борисова находится на лечении в реабилитационной клинике. Ведущая борется с наркозависимостью и уверяет, что у нее есть определенные успехи. Недавно звезда приняла участие в ток-шоу «Пусть говорят» и решила рассказать свою историю увлечения наркотиками. В итоге разразился скандал.
В ходе шоу Борисова поведала, что впервые попробовала наркотики по предложению покойного пиар-менеджера Тимы Брика. Позже она получала запрещенные препараты от стилиста Рэя Самедова.
Самедов от откровений Даны в шоке. По словам мужчины, ведущая его оклеветала. «Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал. Может, у нее ущемленное женское самолюбие, я не знаю, что у нее сработало. Она уже много лет находится в таком состоянии.<...>. Она готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя», - заявил стилист в специальном видео «Правда о Дане Борисовой».
Как говорит Самедов, Дана - не просто слабая женщина. Она категорически не желает брать ответственность за свои поступки. «Она абсолютно деградированный во всех отношениях человек. Я не понимаю, почему все ее жалеют. Человек красивый, образованный, медийный, причем скатившийся ниже плинтуса. Вам не кажется, что наркотики – выбор каждого человека?»
На отповедь стилиста сама Борисова пока не отреагировала.
Ранее мы писали:
Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.
Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.
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Обсуждение 7
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СимаВообще то надо понимать, что в этом бизнесе замешенны сильнейшие мира сего. Иначе он бы не процветал. А в шоу бизнесе во всем мире это норма. Печально, но факт. Много людей я видела, которых не надо уговаривать и заинтересовывать, они считают, что это круто. Кто то подсаживается, кто то нет. Но даже те кто подсели десятилетиями вполне нормально функционируют, хотя зависимость есть.
23.06.17 23:30
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ПрелестьОдно дело человек не удержался а другое - человек подсаживает других. Это беспредел жестокости с жадностью. И с этим надо бороться. Да только к сожалению пока не получается. Слишком много жадных на земле.
23.06.17 19:32
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Masha NYНу конечно, этот Рей будет оправдываться. Ему же статья светит за распространение. Может Дана и без него бы достала, что ей нужно, но факт в том, что это именно Он, способствовал и потыкал её зависимости. И при этом имел с неё выгоду, катался на её машине, и со временем и квартирку себе прибрал, а её бы продолжал бы травить разными препаратами, чтобы побыстрее окочурилась. He took advantage of her! Ненавижу барыг! Я не оправдываю наркоманов, но у них изменённое сознание, им очень трудно себя контролировать, даже если они знают, что очередная "доза" их убьёт. А такие Раи, пользуются этим, наживаются на этой беде. Им выгодно чтобы их "клиент" плотно "сидел", и набивал их карманы пока не умрет. Вообщем, я считаю, что Дана сделала правильно, что его сдала. Может она спасла чью-то то жизнь этим. А Рей должен ответить по заслугам, он и ему подобные наживаются на чужой беде, и сеют смерть.
23.06.17 17:42
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Янина ТверьВы тоже наркоман-такие познания?И Рея знаете?Я бы морду ей и вам набила за клевету!!!
23.06.17 18:36
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Masha NYЧто за агрессия? Какие такие познания? У меня интернет есть! Чай не в каменном веке живем. А чего то у вас так подгорело? Аж "в морду дам". Попробуй! Это у тебя морда, судя по твоему лексикону. А у меня лицо! И чего это ты барыгу защищаешь? Он твой родственник ? Кормушка прикрылась? Или ты сама наркотой торгуешь, и за "кореша" обидно? Рей и ему подобные несут Смерть! Они должны отвечать! Если бы он Твоим детям наркоту поставлял, ты бы тоже так пела сейчас? Ну-ну
23.06.17 18:58
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ПрелестьЕсли это клевета она может извиниться. Ей нужно простить. Она же больна. А если правда - то с этим надо бороться. Много беды несёт этот бизнес человечеству. Я занималась с проблемами подростков. Много очень хороших ребят поддались заманиванию. И лежат многие в клиниках по - 10 лет. Так это трудно излечить. А сколько суицида и преступностей от наркотиков. Как можно на это не реагировать ?
23.06.17 21:22
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надяОх,держись весь отечественный шоу-бизнес!!!! Сейчас Даночка всех сдаст в период своей реабилитации)))) Главное,чтобы не опередили те,кто может ей рот закрыть навсегда......
23.06.17 16:54