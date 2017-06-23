Стилист заявил о деградации Даны Борисовой

Второй месяц Дана Борисова находится на лечении в реабилитационной клинике. Ведущая борется с наркозависимостью и уверяет, что у нее есть определенные успехи. Недавно звезда приняла участие в ток-шоу «Пусть говорят» и решила рассказать свою историю увлечения наркотиками. В итоге разразился скандал.

В ходе шоу Борисова поведала, что впервые попробовала наркотики по предложению покойного пиар-менеджера Тимы Брика. Позже она получала запрещенные препараты от стилиста Рэя Самедова.

Самедов от откровений Даны в шоке. По словам мужчины, ведущая его оклеветала. «Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал. Может, у нее ущемленное женское самолюбие, я не знаю, что у нее сработало. Она уже много лет находится в таком состоянии.<...>. Она готова переложить свою вину на кого угодно, только не на себя», - заявил стилист в специальном видео «Правда о Дане Борисовой».

Как говорит Самедов, Дана - не просто слабая женщина. Она категорически не желает брать ответственность за свои поступки. «Она абсолютно деградированный во всех отношениях человек. Я не понимаю, почему все ее жалеют. Человек красивый, образованный, медийный, причем скатившийся ниже плинтуса. Вам не кажется, что наркотики – выбор каждого человека?»

На отповедь стилиста сама Борисова пока не отреагировала.

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