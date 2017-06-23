Деппу припомнили избиение жены

Последние два года Джонни Депп (Johnny Depp) увлекся скандальными судебными разбирательствами. В прошлом году обсуждался развод актера и предполагаемые случаи домашнего насилия. Теперь Джонни судится с бывшими менеджерами, и ему снова припомнили рукоприкладство.

Менеджеры компании TMG, в прошлом управлявшие финансами Деппа, заявили об избиении актером Эмбер Херд (Amber Heard). По данным СМИ, инцидент, в ходе которого Джонни якобы пинал девушку, имел место еще в 2014 году.

В документах, поданных в суд, утверждается, что Депп «крайне неустойчив психически» и «иногда совершал физическое насилие».

Ранее актер обвинил менеджеров в мошенничестве, заявив, что управляющие компании оставили ему долгов более чем на 40 млн долларов. Депп требует компенсации в размере 25 миллионов долларов. Управляющие же утверждают, что артист ведет крайне беспечный образ жизни и буквально транжирил деньги. Так, только на вино звезда тратит около 30 тысяч долларов в месяц.

Напомним, развод Джонни с Эмбер завершился в августе прошлого года. Бывшие супруги подписали соглашение, согласно которому актер выплатит экс-супруге 7 миллионов долларов частями до конца 2018 года.

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Источник фото: Globallookpress.com