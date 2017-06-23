Белла Хадид показала нового любимца

У топ-модели Беллы Хадид (Bella Hadid) новый фаворит. Очаровательный щенок ротвейлера по кличке Осло. Накануне звезда представила песика в Insta, и поклонники в восторге.

Белла без ума от Осло. На днях она приняла участие в фотосессии вместе с питомцем. «После долгой съемки с Осло в Нью-Йорке», - подписала девушка фото, на котором запечатлена с щенком у камеры.

Сейчас у Хадид горячая пора. На следующей неделе в Париже стартует Неделя высокой моды, и Белла продефилирует на нескольких показах. Кстати, недавно девушка заметила, что сейчас тренды задают не только модные дизайнеры. «Но и социальные сети. Блогеры пробуют самые невероятные приемы и образы. Вслед за ними обычные люди становятся смелее в использовании ярких цветов или новых средств. Из сезона в сезон тренды на подиумах меняются. А в интернете вы можете увидеть все сразу и за один день».

Также стало известно, что Белла заменит свою сестру Джиджи в новой рекламной фотосессии итальянского бренда Max Mara. Как уточняется, звездные сестры нередко заключают подобные двойные контракты.

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