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Ирина Шейк стала романтичной


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Ирина Шейк вернулась к привычному рабочему графику после декрета. И похоже, работает буквально в поте лица. Модель стала лицом новой, осенней коллекции модного бренда Blumarine, и фотосессия получилась впечатляющей.

 

Публикация от Blumarine (@blumarine)

Фотосессия проходила под руководством известного фотодуэта Луиджи и Янго (Luigi and Iango). Ирина позировала в стильных нарядах в одной из вилл в стиле неоренессанса, недалеко от Нью-Йорка.

 

Публикация от Blumarine (@blumarine)

«Ирине, Луиджи и Янго удалось запечатлеть эстетику нашего дома, который в этом году отмечает 40-летие, наряды в романтическом стиле для чувственных женщин», - сообщается в Insta бренда.

Кстати, недавно возлюбленный Ирины Брэдли Купер завершил съемки своего режиссерского проекта «Звезда родилась» и в ближайшее время сможет проводить достаточно времени с малышкой Леей. Светские обозреватели пытаются выяснить, что же там с подготовкой к свадьбе? В начале года Шейк в одном из интервью обмолвилась, что бракосочетание запланировано на август. Но пока признаков подготовки к торжеству не замечено. То ли влюбленные решили пока не торопиться, то ли в отношениях пары не так все хорошо, как хотелось бы.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.06.2017 Теги: Ирина Шейк

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