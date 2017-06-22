Представлен эпичный трейлер «Игры престолов»

В семи королевствах готовятся к эпической битве. А поклонники сериала «Игра престолов» увлеченно обсуждают детали. Телеканал HBO представил второй трейлер седьмого сезона, и судя по ролику, нас ждет грандиозное зрелище.

Серсея занимает железный трон, белые ходоки начинают штурм Стены, а драконы с шиком демонстрируют чудовищный оскал. Начинается подготовка к Великой войне, зима близко, и несладко придется всем.

Премьера нового сезона запланирована через несколько недель - 16 июля. На этот раз будет всего семь серий.

Ранее создатели проекта похвастались тем, что во время съемок установили рекорд по числу горящих людей. «В одной сцене сражения мы подожгли столько каскадеров, сколько еще никто не поджигал», — заявил Дэвид Бениофф, продюсер и сценарист.

Бениофф уточнил, что всего на съемках сцены, по сюжету которой происходит атака драконов, подожгли 73 актера, одновременно же горели 20 человек. Как пояснил сценарист, куратор каскадеров Роули Эрлем «очень сильно желал попасть за это в Книгу рекордов Гиннесса».

Ранее сообщалось, что исполнители главных ролей сериала Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO контракты, согласно которым им будут выплачивать по два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) за эпизод.

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