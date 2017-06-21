Чаплин молится за Илону Новоселову

На прошлой неделе трагически погибла участница шоу «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова. Девушка выпала с балкона, и до сих пор публика судачит, был ли это несчастный случай или имел место так называемый «кармический бумеранг».

На днях трагедия обсуждалась на ток-шоу «Пусть говорят». И как выяснилось, на съемках программы произошел скандальный инцидент со священником Всеволодом Чаплиным. Как написал протоиерей, несколько дней назад его пригласили на программу , «чтобы обсудить судьбу несчастного молодого человека, ставшего "Илоной Новоселовой"».

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 16 2015 в 5:41 PDT

Чаплин приехал на Первый канал, но один из сотрудников программы неожиданно заявил, что запись может не состояться, поскольку несколько гостей оказалось трудно уговорить выступить. Затем другой сотрудник сообщил, что экстрасенсы и черные маги «не совсем готовы видеть… представителей…»

«Магов действительно крутило не по-детски, мне даже стало их жалко, - пишет Чаплин в Facebook. - Итак, смотрите шабаш в упомянутой программе. Но вот чем действительно стоит озаботиться светской и церковной бюрократии, так это засильем такого рода публики на некоторых телеканалах. <>. В общем, стыд и позор. А за раба Божия Андрея (настоящее имя "Илоны Новоселовой") я келейно помолюсь – даже о сущих во аде мы дерзновенно молимся».

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Источник фото: Globallookpress.com