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Шепелев обвинил семью Фриске в откровенной глупости


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Семья Фриске и Дмитрий Шепелев никак не могут уладить внутренний конфликт. Близкие люди покойной Жанны Фриске продолжают обвинять друг друга в присвоении денег, ведут борьбу за 4-летнего Платона. И недавно Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев приняли участие в ток-шоу «Пусть говорят».

В ходе программы Шепелев заявил, что деньги Русфонда сняла со счета мать Жанны. Ранее суд вынес решение о взыскании 21 миллиона рублей с наследников певицы, среди которых сын артистки Платон. «Благодаря глупости своих родственников 4-летний мальчик имеет долг в 7 миллионов рублей...» - заявил шоумен.

Он добавил, что теперь у дома, который он покупал с Жанной, четыре собственника: Дмитрий, Платон, супруги Фриске. «Эти два человека оформили собственность на дом, который им никогда не принадлежал, у которых нет никакого морального права там находиться», - сказал Шепелев.

В свою очередь Владимир Фриске заявил, что дом Дмитрий не получит и он до сих пор сомневается в отцовстве Шепелева. «Я буду воевать за Платона! Какое он имеет право отбирать Платона?! Это наша кровь, считай, из-за Платошки мы потеряли дочь. Так помимо того, что потеряли дочь, он еще и второй удар по сердцу нанес - забрал ребенка. Он не доказал, что он отец - документов нет!»

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием сына.

Дмитрий Шепелев возвращается к светской жизни. Шоумен замечен на одной из звездных пати.

Дмитрий Шепелев ответил на критику.  Шоумена обвинили в неискренности и фальши.



1 Не нравится 0 Нравится 20.06.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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Обсуждение 2  

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  • гость
    До какой степени аморальная, безнравственная, наглая семейка копыловых-ВРИске...!!! Родную, умершую в муках дочь позорят и позорят!!! И не остановятся, потому, что нет совести, которая бы заставила бы посмотреть на себя со стороны... Нет у них ни чести, ни совести, ни какого -либо минимального воспитания... Из грязи созданные...
    		 21.06.17 20:34
         
    1
         
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  • л
    Ужас какой то.... А вообще никто не усомнился в адекватности папы Фриске....
    		20.06.17 15:28
         
    7
         
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