Шепелев обвинил семью Фриске в откровенной глупости

Семья Фриске и Дмитрий Шепелев никак не могут уладить внутренний конфликт. Близкие люди покойной Жанны Фриске продолжают обвинять друг друга в присвоении денег, ведут борьбу за 4-летнего Платона. И недавно Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев приняли участие в ток-шоу «Пусть говорят».

В ходе программы Шепелев заявил, что деньги Русфонда сняла со счета мать Жанны. Ранее суд вынес решение о взыскании 21 миллиона рублей с наследников певицы, среди которых сын артистки Платон. «Благодаря глупости своих родственников 4-летний мальчик имеет долг в 7 миллионов рублей...» - заявил шоумен.

Он добавил, что теперь у дома, который он покупал с Жанной, четыре собственника: Дмитрий, Платон, супруги Фриске. «Эти два человека оформили собственность на дом, который им никогда не принадлежал, у которых нет никакого морального права там находиться», - сказал Шепелев.

В свою очередь Владимир Фриске заявил, что дом Дмитрий не получит и он до сих пор сомневается в отцовстве Шепелева. «Я буду воевать за Платона! Какое он имеет право отбирать Платона?! Это наша кровь, считай, из-за Платошки мы потеряли дочь. Так помимо того, что потеряли дочь, он еще и второй удар по сердцу нанес - забрал ребенка. Он не доказал, что он отец - документов нет!»

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