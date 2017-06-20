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Развод с Бузовой пошел на пользу Тарасову?


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После травмы колена в прошлом году некоторые заговорили об окончании спортивной карьеры футболиста Дмитрия Тарасова. Но сейчас спортсмен доказал, что его рано списывать со счетов.

Дмитрий неплохо выступил в первом матче Кубка конфедераций и настроен на дальнейшие победы. А сплетники судачат, что разрыв с Бузовой пошел полузащитнику только на пользу.

На днях сборная России одержала победу в матче со сборной Новой Зеландии со счетом 2:0. Тарасов вышел на поле на замену и стал одним из ярких игроков. Дмитрий был рад успеху, но старался держать себя в руках, отметив в интервью: «Можно было и крупнее выиграть».

Завтра, 21 июня, сборная России сыграет с командой Португалии, а 24 июня – со сборной Мексики. Тем временем некоторые поклонники отметили, что развод с Бузовой пошел Тарасову на пользу. Мол, кончился «Дом-2» в жизни спортсмена, можно всерьез заняться футболом.

Сам Дмитрий ранее не раз подчеркивал:

«Я был женат на известном человеке. Ольга – популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне. Есть человек Тарасов и футболист Тарасов. А Тарасова в шоу-бизнесе не существует».

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0 Не нравится 1 Нравится 20.06.2017 Теги: Дмитрий Тарасов

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