Паулину Андрееву не прельщает карьера певицы

Она с успехом сыграла роль певицы Дины в сериале «Оттепель». И записала одноименный трек, над которым поработал Константин Меладзе. Теперь Паулина Андреева представляет свою новую картину «Мифы», и в новой ленте она снова поет.

«Мифы» Александра Молочникова - одна из самых обсуждаемых картин прошедшего «Кинотавра. Паулина сыграла одну из главных ролей, причем роль ей досталась двойная - сестер-близнецов Марии и Мии. По словам девушки, она долго думала, прежде чем принять предложение о съемках, поскольку в данное время сосредоточена на театре. Но сценарий ей понравился, и в итоге актриса согласилась.

В новой ленте Паулине вновь представилась возможность продемонстрировать вокал. Но о карьере певицы девушка не задумывается. «У меня есть замечательная профессия актрисы, в которой так много хочется успеть сделать. Мне никогда не хотелось развиваться в направлении певицы, мне это не интересно. Но в рамках кино, в рамках художественной идеи я пою с удовольствием», - цитирует звезду Aif.ru.

Она также призналась, что почти всегда недовольна своей работой. «Всегда есть желание переиграть, переделать, мне кажется, что сегодня я бы сделала это лучше. Я сложный зритель для самой себя».

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