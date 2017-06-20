 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Паулину Андрееву не прельщает карьера певицы


2 0

Она с успехом сыграла роль певицы Дины в сериале «Оттепель». И записала одноименный трек, над которым поработал Константин Меладзе. Теперь Паулина Андреева представляет свою новую картину «Мифы», и в новой ленте она снова поет.

«Мифы» Александра Молочникова - одна из самых обсуждаемых картин прошедшего «Кинотавра. Паулина сыграла одну из главных ролей, причем роль ей досталась двойная - сестер-близнецов Марии и Мии. По словам девушки, она долго думала, прежде чем принять предложение о съемках, поскольку в данное время сосредоточена на театре. Но сценарий ей понравился, и в итоге актриса согласилась.

В новой ленте Паулине вновь представилась возможность продемонстрировать вокал. Но о карьере певицы девушка не задумывается. «У меня есть замечательная профессия актрисы, в которой так много хочется успеть сделать. Мне никогда не хотелось развиваться в направлении певицы, мне это не интересно. Но в рамках кино, в рамках художественной идеи я пою с удовольствием», - цитирует звезду Aif.ru.

Она также призналась, что почти всегда недовольна своей работой. «Всегда есть желание переиграть, переделать, мне кажется, что сегодня я бы сделала это лучше. Я сложный зритель для самой себя».

Ранее мы писали:  

Денис Симачев восторгается Паулиной Андреевой. Актриса очаровала не только Федора Бондарчука. 

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе. 

Паулина Андреева рассказала о минимализме. Артистка старается не привязываться к вещам. 


0 Не нравится 2 Нравится 20.06.2017 Теги: Паулина Андреева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору