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Невеста Козловского рассказала о ссорах


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Данила Козловский обычно не распространяется о личном. Несколько лет актер встречается с моделью и актрисой Ольгой Зуевой, но пара не спешит давать совместные интервью. Исключение влюбленные сделали только недавно.

Сейчас пара вместе работает над лентой «Тренер». Козловский исполняет главную роль, а также выступает в качестве режиссера. Зуева, которая до недавнего большую часть времени проводила в Нью-Йорке, также получила одну из ролей. И как уверяет Данила, Ольга проходила кастинг на общих основаниях.

«Она очень хотела это играть, и она очень сильно скорректировала под себя роль. Сделала это довольно смело и предложила мне это. И мне это понравилось, таким образом, Оля играет главную женскую роль».

В интервью репортерам программы «Ты не поверишь!» пара также немного рассказала о своих отношениях. Артисты предпочитают не обсуждать перспективы свадьбы. По мнению Ольги, им еще следует поработать над отношениями. Дело в том, что Козловский - мужчина импульсивный.

«Я тоже достаточно взрывоопасный человек. Я очень эмоциональная, и у нас бывают моменты, когда эмоциональность зашкаливает с двух сторон. Возникает такое ощущение, что сейчас все взорвется, но как-то не взрывается», – поделилась Ольга.

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1 Не нравится 1 Нравится 20.06.2017 Теги: Данила Козловский

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