Максакова освоилась в киевском бомонде

Мария Максакова пришла в себя после гибели мужа и возвращается к привычному образу жизни.

Недавно артистка выступила на концерте духовной музыки в Киевской православной богословской академии. А затем стала одной из самых эффектных дам на международной арт-выставке.

В Киеве открылась выставка «Хрупкое стояние», в рамках которой публике представлены работы десяти самых известных деятелей современного искусства, начиная с Марины Абрамович и Дэмьена Херста и заканчивая Ай Вэйвэем.

На открытие Максакова пришла в компании известного ведущего и арт-критика Константина Дорошенко. Светские обозреватели были впечатлены: по их мнению, Мария выглядела великолепно, короткая стрижка ей очень идет, в глазах появился задорный блеск. Певице мероприятие тоже понравилось. «Изящная выставка и общество», - написала звезда в соцсетях.

Кстати, недавно представители прокуратуры Киева сообщили об аресте одного из подозреваемых в причастности к убийству Дениса Вороненкова. «Это только начало», – заметила Максакова в одной из социальных сетей.

Между прочим, по некоторым данным, смерти Вороненкову мог желать Владимир Тюрин, в прошлом состоявший с Максаковой в гражданском браке. Мужчина считается весьма авторитетной персоной в криминальных кругах. Но Мария версию о причастности Тюрина не рассматривает. «Я не думаю, что он непосредственно сам там был заказчиком каких-то вот таких вещей, но то, что это была роковая ошибка всей моей жизни, и то, что в принципе Денис меня просто отмыл, — это очевидно», - заметила артистка в одном из интервью.

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