 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дана Борисова задерживается в рехабе


0 1

Дана Борисова недавно ненадолго приехала в Москву. Ведущая приняла участие в съемке телешоу и оформила документы на проживание своей дочери Полины у отца. И как теперь выясняется, в Россию звезда вернется не скоро.

Дана с успехом проходит курс лечения от наркозависимости на Самуи. Но процесс этот не быстрый, и похоже, ближайшие полгода Борисовой предстоит находиться на контроле у специалистов. На расспросы, когда ее ждать в Москве, ведущая заявила: «После Нового года. Не раньше. Многое произошло».

Ранее Дана обмолвилась в соцсетях о планах по открытию собственного реабилитационного центра.

«Рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в Таиланде, где также будет направление психологического и физического восстановления и реабилитации, помощью которого сейчас хотят воспользоваться многие мои коллеги, звезды и просто знакомые. Я счастлива, что мой пример вдохновляет миллионы людей, которые сейчас находятся в "проблеме", и что просто могу рассказать, какая сильная вещь реабилитация. Я возвращаюсь обратно в Таиланд заниматься своим проектом».

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



1 Не нравится 0 Нравится 20.06.2017 Теги: Дана Борисова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 15  

Оставить комментарий
  • Прелесть
    Если одна только она избавится от такой беды, то всем её помощникам респект и наилучшие пожелания. Спасение заблудших это лучшее на что способен Человек.
    		20.06.17 22:49
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Micha Piter
    Шикарно устроилась! И на какие шышы инстересно....
    		 20.06.17 15:17
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Персикова
      Не дай вам бог ТАК устроиться. Да и считать чужие деньги не комильфо.
      		20.06.17 15:49
           
      4
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Васаби
        Вот на счет про "не дай Бог"-наркоман стал наркоманом потому что САМ так захотел. Эио не вирус, на Дану никто не начихал и не болезнь, от которой не застрахован никто. Эио ВЫБОР человека, который в курсе что он делает ( первый поебх, первый косяк, первая марочка, укольчик). Так что не надо про Бога тут. А деньги ... ну почему не посчитать-Малахов несколько передач наснимал ,где все посчитали:)) но уверена , что и отбили уже все расходы на рекламу. Нариков не жаль- см выше. Дана мне лично симпатична- такая потеряная дурочка. Хорошо, что решила завязаиь, но надолго лм? Вот тут как раз дай Бог, чтоб навсегда
        		20.06.17 16:04
             
        4
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Васаби
          Почти непличное слово айфона "поебх" это на самом деле "понюх":)))
          		 20.06.17 16:05
               
          0
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Персикова
          Я весь отзыв читать не стала - все по-разному приходят в наркоманию. Но суть моего поста от этого не меняется - не дай бог так устроиться. Что можете перевести как "не дай бог вам стать наркоманом" или кому-то из близких. Веру в бога не обсуждала я тут . Опуская тему веры, вам не знакомо такое выражение ? В любом случае , пинать упавшего нехорошо. Я ей желаю выздоровления.
          		20.06.17 16:14
               
          4
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • Васаби
            Где вы нашли чтото о вере? Где вы вычитали, что я не желаю ей выздоровления? А насчет " все по разному приходят в наркоманию" я даже комментировать не буду этот дешевый пафосный бред.
            		 20.06.17 16:19
                 
            3
                 
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
            • Персикова
              Что вы так нервничаете ? Что-то личное ? О вере вот лично вы написали : " Так что не надо про Бога тут." Насчет дешевого пафосного бреда - кто вас вообще просил комментировать меня в таком случае ? Я даже не к вам обращалась .
              		 20.06.17 16:23
                   
              1
                   
              ответить цитировать ссылка пожаловаться
              • Васаби
                Да, меня раздражают глупые люди и комментарии:) Кроме криминальных фактов наркомании ( когда подсаживают ) или медикаментозных ( хосписы например), все другие случаи "прихода в наркоманию" это либо дурость либо пресыщенность. Но вы можете продолжать считать что это Путь :)))) И да, не раздаражайте меня более:))) вы уже все сказали про себя. Дальнейшая беседа бесмысленна, ибо у вас Путь:))) а у меня трезвый взгляд на пустые фразы
                		 20.06.17 16:48
                     
                0
                     
                ссылка пожаловаться
              • Персикова
                А меня раздражают люди , которые безосновательно считают себя умнее других :) Где вы увидели про мой путь ? ))) Эта тема вообще не про меня . И о наркомании и о ПУТИ. Не по адресу. Кстати , откуда такие познания о нариках ? всё-таки личное ? И не указывайте мне что делать. А то тоже начинаете меня раздражать , хотя мы тут персонажи виртуальные и к реальной жизни вся эта переписка не имеет никакого отношения ))
                		20.06.17 17:08
                     
                3
                     
                ссылка пожаловаться
    • Marana Vilnius
      Так 1-ый канал её лечение спонсирует.
      		 20.06.17 16:02
           
      0
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору