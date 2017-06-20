Дана Борисова задерживается в рехабе

Дана Борисова недавно ненадолго приехала в Москву. Ведущая приняла участие в съемке телешоу и оформила документы на проживание своей дочери Полины у отца. И как теперь выясняется, в Россию звезда вернется не скоро.

Дана с успехом проходит курс лечения от наркозависимости на Самуи. Но процесс этот не быстрый, и похоже, ближайшие полгода Борисовой предстоит находиться на контроле у специалистов. На расспросы, когда ее ждать в Москве, ведущая заявила: «После Нового года. Не раньше. Многое произошло».

Ранее Дана обмолвилась в соцсетях о планах по открытию собственного реабилитационного центра.

«Рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в Таиланде, где также будет направление психологического и физического восстановления и реабилитации, помощью которого сейчас хотят воспользоваться многие мои коллеги, звезды и просто знакомые. Я счастлива, что мой пример вдохновляет миллионы людей, которые сейчас находятся в "проблеме", и что просто могу рассказать, какая сильная вещь реабилитация. Я возвращаюсь обратно в Таиланд заниматься своим проектом».

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