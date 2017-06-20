Дана Борисова задерживается в рехабе
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Дана Борисова недавно ненадолго приехала в Москву. Ведущая приняла участие в съемке телешоу и оформила документы на проживание своей дочери Полины у отца. И как теперь выясняется, в Россию звезда вернется не скоро.
Дана с успехом проходит курс лечения от наркозависимости на Самуи. Но процесс этот не быстрый, и похоже, ближайшие полгода Борисовой предстоит находиться на контроле у специалистов. На расспросы, когда ее ждать в Москве, ведущая заявила: «После Нового года. Не раньше. Многое произошло».
Ранее Дана обмолвилась в соцсетях о планах по открытию собственного реабилитационного центра.
«Рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в Таиланде, где также будет направление психологического и физического восстановления и реабилитации, помощью которого сейчас хотят воспользоваться многие мои коллеги, звезды и просто знакомые. Я счастлива, что мой пример вдохновляет миллионы людей, которые сейчас находятся в "проблеме", и что просто могу рассказать, какая сильная вещь реабилитация. Я возвращаюсь обратно в Таиланд заниматься своим проектом».
Ранее мы писали:
Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.
Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.
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Обсуждение 15
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ПрелестьЕсли одна только она избавится от такой беды, то всем её помощникам респект и наилучшие пожелания. Спасение заблудших это лучшее на что способен Человек.
20.06.17 22:49
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Micha PiterШикарно устроилась! И на какие шышы инстересно....
20.06.17 15:17
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Не дай вам бог ТАК устроиться. Да и считать чужие деньги не комильфо.
20.06.17 15:49
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Вот на счет про "не дай Бог"-наркоман стал наркоманом потому что САМ так захотел. Эио не вирус, на Дану никто не начихал и не болезнь, от которой не застрахован никто. Эио ВЫБОР человека, который в курсе что он делает ( первый поебх, первый косяк, первая марочка, укольчик). Так что не надо про Бога тут. А деньги ... ну почему не посчитать-Малахов несколько передач наснимал ,где все посчитали:)) но уверена , что и отбили уже все расходы на рекламу. Нариков не жаль- см выше. Дана мне лично симпатична- такая потеряная дурочка. Хорошо, что решила завязаиь, но надолго лм? Вот тут как раз дай Бог, чтоб навсегда
20.06.17 16:04
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Почти непличное слово айфона "поебх" это на самом деле "понюх":)))
20.06.17 16:05
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Я весь отзыв читать не стала - все по-разному приходят в наркоманию. Но суть моего поста от этого не меняется - не дай бог так устроиться. Что можете перевести как "не дай бог вам стать наркоманом" или кому-то из близких. Веру в бога не обсуждала я тут . Опуская тему веры, вам не знакомо такое выражение ? В любом случае , пинать упавшего нехорошо. Я ей желаю выздоровления.
20.06.17 16:14
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Где вы нашли чтото о вере? Где вы вычитали, что я не желаю ей выздоровления? А насчет " все по разному приходят в наркоманию" я даже комментировать не буду этот дешевый пафосный бред.
20.06.17 16:19
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Что вы так нервничаете ? Что-то личное ? О вере вот лично вы написали : " Так что не надо про Бога тут." Насчет дешевого пафосного бреда - кто вас вообще просил комментировать меня в таком случае ? Я даже не к вам обращалась .
20.06.17 16:23
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Да, меня раздражают глупые люди и комментарии:) Кроме криминальных фактов наркомании ( когда подсаживают ) или медикаментозных ( хосписы например), все другие случаи "прихода в наркоманию" это либо дурость либо пресыщенность. Но вы можете продолжать считать что это Путь :)))) И да, не раздаражайте меня более:))) вы уже все сказали про себя. Дальнейшая беседа бесмысленна, ибо у вас Путь:))) а у меня трезвый взгляд на пустые фразы
20.06.17 16:48
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А меня раздражают люди , которые безосновательно считают себя умнее других :) Где вы увидели про мой путь ? ))) Эта тема вообще не про меня . И о наркомании и о ПУТИ. Не по адресу. Кстати , откуда такие познания о нариках ? всё-таки личное ? И не указывайте мне что делать. А то тоже начинаете меня раздражать , хотя мы тут персонажи виртуальные и к реальной жизни вся эта переписка не имеет никакого отношения ))
20.06.17 17:08
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Marana VilniusТак 1-ый канал её лечение спонсирует.
20.06.17 16:02
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Иии ? Это делает её положение шикарным ?
20.06.17 16:18
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Не каждый нарик за счет спонсоров едет лечится. Так что в ее случае да, вариант очень неплохой. Есть шанс вылечится.
20.06.17 16:50
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Marana VilniusВасаби Вам объяснила. Не шикарным, но и не таким, в каком может очутиться рядовой наркоман. Она, кстати, сама тоже ведь наверняка не бедная девушка, чай, не продавщицей в районном магазине работала, и на наркоту денег хватало.
21.06.17 13:51
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