Кети Топурия охладела к мужу?

Вот уже полгода в СМИ ходят нехорошие сплетни о личной жизни певицы Кети Топурия. По слухам, артистка на грани развода с мужем. И на днях светские обозреватели получили этому подтверждение.

На выходных Кети отметила день рождения своей очаровательной дочери Оливии. Девочке исполнилось два года, и торжество по такому случаю артистка решила отпраздновать в родной Грузии. Светские обозреватели заметили, что на фото и видеороликах не видно Льва Гейхмана - отца именинницы. И пришли к выводу, что ждать официального сообщения о разводе, скорее всего, осталось недолго.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Июн 17 2017 в 7:56 PDT

Тем временем некоторые приятели певицы уточняют, что Гейхман очень занят и пока просто не может вылететь из США, где ведет дела. Мама Кети обмолвилась журналистам, что супруги не встречались несколько месяцев, бизнесмен давно не видел дочь. Сама артистка предпочитает игнорировать сплетни.

Напомним, в январе заговорили о романе Кети с рэпером Гуфом - в соцсетях появились снимки музыканта на отдыхе в компании с девушкой, очень похожей на Топурию. Тогда звезда поспешила сплетни опровергнуть. «С мужем я еще не рассталась. А с Гуфом и группой Center мы дружим уже давно еще до совместной песни, у нас очень хорошие отношения, мы общаемся. Мы не отдыхали вместе, и на фотографиях не я», – заявила певица.

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