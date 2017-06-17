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Преснякова нервируют слухи о беременности невесты


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Никита Пресняков и его невеста Алена Краснова заканчивают подготовку к свадьбе. Бракосочетание пары, определенно, станет одним из самых обсуждаемых событий столичного бомонда, и молодые немного нервничают. А тут еще и слухи разные появились.

Накануне Никита опубликовал в Insta романтичное фото с невестой. Большинство поклонников восхитились «милым» и «ванильным» снимком, но не обошлось без неприятных замечаний. Так, один из подписчиков предположил, что невеста гораздо старше жениха, некоторые настоятельно советовали Преснякову набрать вес, поскольку он выглядит слишком худым, одна из поклонниц артиста даже обнаружила на фото признаки округлившегося живота у невесты и предположила, что Алена беременна.

В итоге артист не стерпел и убедительно попросил не выдумывать, а также подчеркнул, что они с любимой пока не ждут прибавления.

Свадьба пары состоится 27 июля 2017 года. По мнению Преснякова, 27.07.2017 - очень символичная дата. Торжество пройдет в Подмосковье, и на празднике будут преимущественно родные и друзья пары. Ранее Кристина Орбакайте обмолвилась, что с удовольствием выступит на банкете.

Ранее мы писали: 

Никита Пресняков вышел в свет с юной возлюбленной. Артист старательно строит отношения. 

Никита Пресняков: «Голливуд — мечта любого режиссера». Вот только пробиться туда редко кому удается.

Никита Пресняков: «Очень тяжело быть сыном звезд». По признанию юноши, быть представителем «золотой молодежи» не всегда легко и приятно. 



0 Не нравится 1 Нравится 17.06.2017 Теги: Никита Пресняков

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