Преснякова нервируют слухи о беременности невесты

Никита Пресняков и его невеста Алена Краснова заканчивают подготовку к свадьбе. Бракосочетание пары, определенно, станет одним из самых обсуждаемых событий столичного бомонда, и молодые немного нервничают. А тут еще и слухи разные появились.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июн 16 2017 в 2:21 PDT

Накануне Никита опубликовал в Insta романтичное фото с невестой. Большинство поклонников восхитились «милым» и «ванильным» снимком, но не обошлось без неприятных замечаний. Так, один из подписчиков предположил, что невеста гораздо старше жениха, некоторые настоятельно советовали Преснякову набрать вес, поскольку он выглядит слишком худым, одна из поклонниц артиста даже обнаружила на фото признаки округлившегося живота у невесты и предположила, что Алена беременна.

В итоге артист не стерпел и убедительно попросил не выдумывать, а также подчеркнул, что они с любимой пока не ждут прибавления.

Свадьба пары состоится 27 июля 2017 года. По мнению Преснякова, 27.07.2017 - очень символичная дата. Торжество пройдет в Подмосковье, и на празднике будут преимущественно родные и друзья пары. Ранее Кристина Орбакайте обмолвилась, что с удовольствием выступит на банкете.

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