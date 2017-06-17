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Дана Борисова благодарит за поддержку


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Дана Борисова продолжает курс реабилитации на Самуи. Но если в первые дни лечения девушке приходилось сложно, то сейчас процесс лечения проводится довольно успешно. Недавно ведущая отметила сорокалетие и по такому случаю решила побаловать себя по максимуму.

Друзья Борисовой устроили девушке сюрприз и заказали для нее потрясающий торт с фигуркой самой именинницы. Дана была не просто рада. Ведущая растрогана. Она уверена - с такой поддержкой она быстрее избавится от зависимости. «Спасибо тем, кто держит за меня кулачки. Вы даете мне силы, ваши слова (поддержки) как батарейки для меня!» - написала Борисова в соцсетях.

Напомним, на днях девушка прилетала в Москву - обсудить вопросы проживания дочери у отца с юристами, а также для участия в ток-шоу «Пусть говорят». «На передаче у Малахова мы были со множеством моих близких друзей, которые поздравили меня с днем рождения, я честно рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в Таиланде», - писала Дана.

Борисова добавила, что сейчас она начинает заниматься своим новым проектом.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.


0 Не нравится 2 Нравится 17.06.2017 Теги: Дана Борисова

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