Дана Борисова благодарит за поддержку

Дана Борисова продолжает курс реабилитации на Самуи. Но если в первые дни лечения девушке приходилось сложно, то сейчас процесс лечения проводится довольно успешно. Недавно ведущая отметила сорокалетие и по такому случаю решила побаловать себя по максимуму.

Публикация от Lily Sweet Art. Samui Thailand (@cakeonsamui) Июн 16 2017 в 6:36 PDT

Друзья Борисовой устроили девушке сюрприз и заказали для нее потрясающий торт с фигуркой самой именинницы. Дана была не просто рада. Ведущая растрогана. Она уверена - с такой поддержкой она быстрее избавится от зависимости. «Спасибо тем, кто держит за меня кулачки. Вы даете мне силы, ваши слова (поддержки) как батарейки для меня!» - написала Борисова в соцсетях.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Июн 13 2017 в 7:19 PDT

Напомним, на днях девушка прилетала в Москву - обсудить вопросы проживания дочери у отца с юристами, а также для участия в ток-шоу «Пусть говорят». «На передаче у Малахова мы были со множеством моих близких друзей, которые поздравили меня с днем рождения, я честно рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в Таиланде», - писала Дана.

Борисова добавила, что сейчас она начинает заниматься своим новым проектом.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.