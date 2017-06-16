Татьяна Васильева снимается в «Модном приговоре»

Известная актриса Татьяна Васильева считается дамой очень стильной. И весьма странно, что до сих пор звезда не выступала своеобразным экспертом по стилю. И наконец, на шоу «Модный приговор» решили исправить упущение. Васильева снимется в нескольких выпусках популярной программы.

Как стало известно, Татьяна Григорьевна выступит в роли защитника, заменив Надежду Бабкину. Фото Васильевой со съемок программы опубликовал в соцсетях шоумен Михаил Грушевский, который, по-видимому, также принял участие в одном из выпусков.

«С новой прекрасной соведущей «Модного приговора», роскошной красавицей-актрисой Татьяной Васильевой! Приятнейшая встреча почти 20 лет спустя! Скоро в эфире», - написал Грушевский.

Напомним, в этом году Васильева отметила 70-летие. Актриса находится в прекрасной форме и не скрывает, что тщательно следит за собой. «Быть красивой, манкой, интересной — это очень важно. Мне это не в тягость, потому что ничего особенного для этого не требуется: ты должна быть ухоженной, у тебя должна быть хорошая кожа, и все в твоих руках. У меня уходят тонны крема, и в любой момент, если придется раздеться на сцене, я не испытаю никакой неловкости, потому что я ухаживаю за собой», — говорила звезда в одном из интервью.

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