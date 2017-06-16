 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Татьяна Васильева снимается в «Модном приговоре»


0 0

Известная актриса Татьяна Васильева считается дамой очень стильной. И весьма странно, что до сих пор звезда не выступала своеобразным экспертом по стилю. И наконец, на шоу «Модный приговор» решили исправить упущение. Васильева снимется в нескольких выпусках популярной программы.

Как стало известно, Татьяна Григорьевна выступит в роли защитника, заменив Надежду Бабкину. Фото Васильевой со съемок программы опубликовал в соцсетях шоумен Михаил Грушевский, который, по-видимому, также принял участие в одном из выпусков.

«С новой прекрасной соведущей «Модного приговора», роскошной красавицей-актрисой Татьяной Васильевой! Приятнейшая встреча почти 20 лет спустя! Скоро в эфире», - написал Грушевский.

Напомним, в этом году Васильева отметила 70-летие. Актриса находится в прекрасной форме и не скрывает, что тщательно следит за собой. «Быть красивой, манкой, интересной — это очень важно. Мне это не в тягость, потому что ничего особенного для этого не требуется: ты должна быть ухоженной, у тебя должна быть хорошая кожа, и все в твоих руках. У меня уходят тонны крема, и в любой момент, если придется раздеться на сцене, я не испытаю никакой неловкости, потому что я ухаживаю за собой», — говорила звезда в одном из интервью.

Ранее мы писали:

Татьяна Васильева показала стройную фигуру. Актриса в прекрасной форме.

Васильев похвалил Паулину Андрееву. По словам критика, в актрисе есть что-то колдовское. 

Эвелина Хромченко рассказала о дурном вкусе. По словам Хромченко, важно не только подбирать правильные модели одежды, но и не переступать грань между эпатажем и совершенной безвкусицей. 



0 Не нравится 0 Нравится 16.06.2017 Теги: Татьяна Васильева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору