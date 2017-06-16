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Дана Борисова наведалась в Москву


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Ведущая Дана Борисова завершает курс лечения от наркозависимости. Недавно звезда отметила 40-летие и заявила о собственном «обновлении». А теперь выясняется, что на днях Дана приезжала в Москву.

В столице Борисова находилась недолго. Ведущая обсудила некоторые вопросы с юристами касательно проживания своей дочери Полины с отцом. Также девушка приняла участие в записи нового выпуска ток-шоу «Пусть говорят». Как известно, именно Андрей Малахов сумел убедить Дану отправиться в Таиланд, где сейчас она проходит курс реабилитации в специальном центре на Самуи. Расходы по лечению оплатил Первый канал, и, по некоторым данным, у звезды в клинике особое положение - время от времени ей разрешают связываться с родными и прессой.

На расспросы журналистов о «командировке» в Москву Борисова предпочла не отвечать. Она лишь обмолвилась, что увидеть шоу с ее участием можно будет на днях и поклонники смогут ею гордиться.

Позже Дана немного рассказала о съемках в соцсетях: «Я честно рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в Таиланде, где также будет направление психологического и физического восстановления и реабилитации, помощью которого сейчас хотят воспользоваться многие мои коллеги, звезды и просто знакомые. Я счастлива, что мой пример вдохновляет миллионы людей, которые сейчас находятся в "проблеме", и что просто могу рассказать, какая сильная вещь реабилитация».

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 16.06.2017 Теги: Дана Борисова

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