Сергей Жуков испытывает силу воли

Популярный певец Сергей Жуков давно числится в числе вполне успешных бизнесменов. И на днях в бизнес-империи артиста прибыло. Сергей вместе с супругой Региной Бурд открыл корнер семейной кондитерской Cupcake Story на Даниловском рынке Москвы. Причем в день открытия артисты лично встали за прилавок.

Сергей и Регина пригласили на открытие корнера всех желающих и, как полагается гостеприимным хозяевам, угощали всех чаем и пирожными. По словам Жукова, праздник удался и у него большие планы на будущее.

Вот только одна досада - сам артист полакомиться десертами из своей кондитерской не может. Сейчас Сергей держит строгую диету (последние два месяца певцу удалось скинуть 24 килограмма) и категорически отказался от сладкого.

Но артист вовсе не переживает по этому поводу. Сейчас он с супругой готовится к презентации новой гастрономической линейки «Жуковские вкусности» - натуральных снеков для быстрого перекуса.

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