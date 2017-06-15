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Сергей Жуков испытывает силу воли


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Популярный певец Сергей Жуков давно числится в числе вполне успешных бизнесменов. И на днях в бизнес-империи артиста прибыло. Сергей вместе с супругой Региной Бурд открыл корнер семейной кондитерской Cupcake Story на Даниловском рынке Москвы. Причем в день открытия артисты лично встали за прилавок.

Сергей и Регина пригласили на открытие корнера всех желающих и, как полагается гостеприимным хозяевам, угощали всех чаем и пирожными. По словам Жукова, праздник удался и у него большие планы на будущее.

Вот только одна досада - сам артист полакомиться десертами из своей кондитерской не может. Сейчас Сергей держит строгую диету (последние два месяца певцу удалось скинуть 24 килограмма) и категорически отказался от сладкого.

Но артист вовсе не переживает по этому поводу. Сейчас он с супругой готовится к презентации новой гастрономической линейки «Жуковские вкусности» - натуральных снеков для быстрого перекуса.

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1 Не нравится 2 Нравится 15.06.2017 Теги: Сергей Жуков

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