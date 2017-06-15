Сергей Жуков испытывает силу воли
2 1
Популярный певец Сергей Жуков давно числится в числе вполне успешных бизнесменов. И на днях в бизнес-империи артиста прибыло. Сергей вместе с супругой Региной Бурд открыл корнер семейной кондитерской Cupcake Story на Даниловском рынке Москвы. Причем в день открытия артисты лично встали за прилавок.
Сергей и Регина пригласили на открытие корнера всех желающих и, как полагается гостеприимным хозяевам, угощали всех чаем и пирожными. По словам Жукова, праздник удался и у него большие планы на будущее.
Вот только одна досада - сам артист полакомиться десертами из своей кондитерской не может. Сейчас Сергей держит строгую диету (последние два месяца певцу удалось скинуть 24 килограмма) и категорически отказался от сладкого.
Но артист вовсе не переживает по этому поводу. Сейчас он с супругой готовится к презентации новой гастрономической линейки «Жуковские вкусности» - натуральных снеков для быстрого перекуса.
Ранее мы писали:
Сергей Жуков похудел ради детей. Артист не может показать дурной пример.
Кабаева объяснила, как поддерживать форму. Чемпионка раскрыла секрет красивой фигуры.
5 мифов о диетах. Перечисляем самые распространенные и подчас опасные.
Читайте также
Обсуждение 5
-
Музыка группы "Руки вверх" вызывала у меня стойкое отвращение) А , как человек , он приятен . Хорошая семья , милые дети. Молодец , что взялся за свой вес, он был катастрофический. 24 кг - это результат , достойный уважения.
15.06.17 18:02
-
СимаМолодцы!
15.06.17 17:46