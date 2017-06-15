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Владимир Путин рассказал о внуках


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Он предпочитает держать в тайне информацию о личной жизни. Но несколько раз в год Владимир Путин все же позволяет себе откровенности. В ходе сегодняшней традиционной прямой линии президент России согласился рассказать о том, каково ему быть дедушкой.

Владимир Владимирович обычно немного рассказывает о дочерях во время прямого общения с гражданами. Но на этот раз он согласился ответить на вопрос о внуках, который задала женщина из Кабардино-Балкарии.

По словам Путина, недавно у него родился второй внук. А старший ходит в детский сад, и родители, а с ними, разумеется, и дедушка, стараются создать нормальную атмосферу для ребенка.

«Вы знаете, мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь, в Москве. И внуки у меня есть, - сказал президент. - Дочери у меня занимаются наукой, образованием, не лезут в политику. Что касается внуков, то кто-то уже ходит в детский сад. Я не хочу, чтобы они росли «принцами крови», хочу, чтоб нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение. Стоит мне только сказать возраст, имя, как они будут идентифицированы. Все у меня нормально, я прошу понять меня правильно. Второй внук недавно родился».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 15.06.2017 Теги: владимир путин

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