Галкин опубликовал необычный снимок Примадонны

Максим Галкин недавно признался в большой любви к соцсетям. По словам шоумена, он «разынстаграмился», ему это нравится и в ближайшее время он намерен продолжить публикацию интересных снимков, в том числе снимков детей и знаменитой супруги. И сегодня Максим удивил.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Вот уже несколько недель Алла Пугачева с семьей отдыхает в Юрмале. Примадонна наслаждается Балтикой, а с недавних пор еще и принимает солнечные ванны. В один из таких моментов диву тайком снял супруг и поспешил опубликовать фото в Insta. «Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют», - написал Максим.

Подписчики снимок оценили неоднозначно. Многие поспешили с комплиментами: «Как девочка!!!! Не узнала!!! Алла Борисовна, любим Вас!!! Крепкого Вам здоровья и хорошего отдыха!!! Максим, Вы - супер!», «Не скажешь, что ей 68», «Обворожительная, крепкого здоровья!», «Ну, Аллочка Борисовна, вы единственная такая! Время над вами не властно», «Нормально выглядит Алла Борисовна! Гениальная наша! Очень даже! Главное, все естественно, без натуги...», «Классная, я подумала, что это девушка какая-то молоденькая», «Товарищи. И как не крути, она хороша, черт побери!!! Дай бог здоровья!»

Но были и граждане, настроенные достаточно критично: «Как и не крути, а тело дряблое, возраст все равно берет свое», «Нельзя в таком уважаемом возрасте под прямыми солнечными лучами находиться!»

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