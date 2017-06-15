Фриске проводят поминки

Сегодня, 15 июня, исполняется два года со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске. Многочисленные поклонники отдают дань памяти артистке в соцсетях, члены семьи звезды отправятся на кладбище. И родные Жанны говорят, что до сих пор не справились с болью.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июн 14 2017 в 2:56 PDT

«Девочка моя, моя родная сестренка... Говорят, время лечит... но в нашем случае только хуже... с каждым днем все тяжелее дышать... Постоянно думаю о тебе... Почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться... До сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь, что это всего лишь сон», - написала сегодня Наталья Фриске в Insta.

Отец певицы Владимир Борисович ранее сообщил о планах провести поминки на кладбище. «На кладбище ждем всех, кто захочет прийти помянуть Жанночку. Шепелев не хочет участвовать в поминках. И не хочет приводить Платона», - сказал мужчина.

Несколькими днями ранее в Сети появилось письмо Ольги Владимировны Фриске к дочери: «Видела, сколько ангелочков на могилку тебе принесли поклонники? И цветы стоят постоянно, охапками, свежие-свежие… Мы постарались все организовать, чтобы фанатам было удобно. Поставили скамейку».

Дмитрий Шепелев пока воздерживается от каких-либо заявлений.

Ранее мы писали:

Опубликованы семейные фотографии Жанны Фриске. На одной из фотографий Жанна запечатлена вместе с сыном Платоном.