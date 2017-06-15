Фриске проводят поминки
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Сегодня, 15 июня, исполняется два года со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске. Многочисленные поклонники отдают дань памяти артистке в соцсетях, члены семьи звезды отправятся на кладбище. И родные Жанны говорят, что до сих пор не справились с болью.
«Девочка моя, моя родная сестренка... Говорят, время лечит... но в нашем случае только хуже... с каждым днем все тяжелее дышать... Постоянно думаю о тебе... Почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться... До сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь, что это всего лишь сон», - написала сегодня Наталья Фриске в Insta.
Отец певицы Владимир Борисович ранее сообщил о планах провести поминки на кладбище. «На кладбище ждем всех, кто захочет прийти помянуть Жанночку. Шепелев не хочет участвовать в поминках. И не хочет приводить Платона», - сказал мужчина.
Несколькими днями ранее в Сети появилось письмо Ольги Владимировны Фриске к дочери: «Видела, сколько ангелочков на могилку тебе принесли поклонники? И цветы стоят постоянно, охапками, свежие-свежие… Мы постарались все организовать, чтобы фанатам было удобно. Поставили скамейку».
Дмитрий Шепелев пока воздерживается от каких-либо заявлений.
Ранее мы писали:Платон прислал цветок на могилу мамы.
Опубликованы семейные фотографии Жанны Фриске. На одной из фотографий Жанна запечатлена вместе с сыном Платоном.Наталья Фриске не может унять скорбь. Девушке сильно не хватает сестры.
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Обсуждение 3
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Галина. Санкт-Петербург.Пусть покоится с миром не надо ее трогать !!!А этому семейству не надо пиарить ,надоели.
16.06.17 09:47
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ИннаСветлая память .
15.06.17 22:51
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NaizaЧто делать трехлетнему ребенку на кладбище? Ну и семейка... есть ощущение от всех этих показушных писем на всеобщее обозрение, что страшный сон для них не отсутсвие Жанны как члена семьи, дочери и сестры, а как источника дохода и беспроблемной жизни.
15.06.17 17:59