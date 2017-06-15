 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Фриске проводят поминки


1 1

Сегодня, 15 июня, исполняется два года со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске. Многочисленные поклонники отдают дань памяти артистке в соцсетях, члены семьи звезды отправятся на кладбище. И родные Жанны говорят, что до сих пор не справились с болью.

«Девочка моя, моя родная сестренка... Говорят, время лечит... но в нашем случае только хуже... с каждым днем все тяжелее дышать... Постоянно думаю о тебе... Почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться... До сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь, что это всего лишь сон», - написала сегодня Наталья Фриске в Insta.

Отец певицы Владимир Борисович ранее сообщил о планах провести поминки на кладбище. «На кладбище ждем всех, кто захочет прийти помянуть Жанночку. Шепелев не хочет участвовать в поминках. И не хочет приводить Платона», - сказал мужчина.

Несколькими днями ранее в Сети появилось письмо Ольги Владимировны Фриске к дочери: «Видела, сколько ангелочков на могилку тебе принесли поклонники? И цветы стоят постоянно, охапками, свежие-свежие… Мы постарались все организовать, чтобы фанатам было удобно. Поставили скамейку».

Дмитрий Шепелев пока воздерживается от каких-либо заявлений.

Ранее мы писали:

Платон прислал цветок на могилу мамы.

Опубликованы семейные фотографии Жанны Фриске. На одной из фотографий Жанна запечатлена вместе с сыном Платоном. 

Наталья Фриске не может унять скорбь. Девушке сильно не хватает сестры.


1 Не нравится 1 Нравится 15.06.2017 Теги: Жанна Фриске

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору