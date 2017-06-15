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Боня расстраивает свадьбу звезды «Великолепного века»


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Виктория Боня уже не раз говорила, что в ее жизни есть интересный мужчина. Но тем не менее время от времени девушка не прочь пококетничать. Очередному объекту заигрываний Бони пришлось непросто. По слухам, актеру Бураку Озчивиту пришлось выдержать скандал своей невесты после комментария Виктории в его Insta.

Сообщения о том, что Боня нервирует актрису Фахрие Эвджен, невесту звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита, появились еще в мае. Тогда российская звезда оставила несколько комментариев-комплиментов в Insta актера: отметила, что у парня очень красивые глаза, поставила фотографиям несколько лайков. Эвджен, по слухам, это совсем не понравилось и она якобы закатила жениху сцену ревности. Однако Озчивит блокировать Боню не стал.

В конце концов Виктория не удержалась от еще одного комплимента. «Ты в отличной форме, мой мужчина!» - написала она под одним из снимков актера.

Как пишет Woman.ru со ссылкой на турецкие СМИ, Эвджен была в ярости. Девушка настолько взбешена, что готова разорвать помолвку, и теперь свадьба Озчивита, запланированная на конец июня, под угрозой срыва.

Боня же ситуацию не комментирует. Зато вчера девушка опубликовала видео зажигательных танцев под новый хит Ольги Бузовой.

 

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3 Не нравится 1 Нравится 15.06.2017 Теги: виктория боня

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