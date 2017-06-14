Садальский снова разозлил Максакову

В Сети продолжается противостояние Станислава Садальского и Марии Максаковой. Актер, который давно дружит с Людмилой Максаковой, не раз обращался к Марии с требованиями восстановить отношения с матерью. Максакова же просит Стаса не вмешиваться. Теперь же Садальский усомнился в убийстве Дениса Вороненкова. Мария в ярости.

В марте Максакова стала вдовой - ее супруг был убит в центре Киева. Теперь же в Сети появились сообщения о том, что Вороненков, живой и здоровый, был замечен в Израиле.

Новость решил прокомментировать Садальский в своем блоге: «Покушение было довольно странным. Во-первых, в очень людном месте. Во-вторых, убийца был в очень приметной красной обуви. Как будто его должны были по ней узнать. В-третьих, не было луж крови. В-четвертых, Максакова как-то уж легко пережила смерть своего мужа, через месяц была веселая, в новом образе и на ток-шоу…» – рассуждает актер.

Мария не стала дискутировать со Станиславом в Сети. Но украинские журналисты все же рискнули попросить у артистки комментарий по поводу неоднозначной версии. Максакова была немногословна. «Тошнит», – заявила певица и отказалась продолжать разговор.

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