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Деми Мур лишилась зубов из-за стресса


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Постоянный стресс - самый мощный разрушитель организма. Голливудская актриса Деми Мур (Demi Moore) в этом убедилась на собственном примере. Как призналась звезда, недавно она лишилась двух передних зубов. И это произошло из-за высокого уровня стресса.

О своей проблеме Деми рассказала в новом выпуске Tonight Show с Джимми Фэллоном (Jimmy Fallon). Актриса показала снимок, на котором запечатлена без одного зуба, и уточнила, что на самом деле лишилась двух.

«Мне хотелось бы сказать, что передние зубы я потеряла во время катания на скейтборде, занимаясь чем-нибудь крутым. Но... Думаю, действительно важно поделиться этим. Ведь стресс буквально один из главных убийц в США, после болезней сердца».

Деми добавила, что дочери старались подбодрить ее и даже заявили, что без зубов она выглядит «прикольнее и естественнее». Однако Мур поспешила обратиться к дантисту и поблагодарила специалистов за оперативную работу по восстановлению ее голливудской улыбки.

Напомним, сейчас Мур представляет новую комедию «Очень плохие девчонки» со своим участием. В российский прокат фильм выйдет на этой неделе.

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0 Не нравится 1 Нравится 14.06.2017 Теги: Деми Мур

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