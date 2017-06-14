Деми Мур лишилась зубов из-за стресса
1 0
Постоянный стресс - самый мощный разрушитель организма. Голливудская актриса Деми Мур (Demi Moore) в этом убедилась на собственном примере. Как призналась звезда, недавно она лишилась двух передних зубов. И это произошло из-за высокого уровня стресса.
О своей проблеме Деми рассказала в новом выпуске Tonight Show с Джимми Фэллоном (Jimmy Fallon). Актриса показала снимок, на котором запечатлена без одного зуба, и уточнила, что на самом деле лишилась двух.
«Мне хотелось бы сказать, что передние зубы я потеряла во время катания на скейтборде, занимаясь чем-нибудь крутым. Но... Думаю, действительно важно поделиться этим. Ведь стресс буквально один из главных убийц в США, после болезней сердца».
Деми добавила, что дочери старались подбодрить ее и даже заявили, что без зубов она выглядит «прикольнее и естественнее». Однако Мур поспешила обратиться к дантисту и поблагодарила специалистов за оперативную работу по восстановлению ее голливудской улыбки.
Напомним, сейчас Мур представляет новую комедию «Очень плохие девчонки» со своим участием. В российский прокат фильм выйдет на этой неделе.
Ранее мы писали:
Самые эффектные фотосессии Деми Мур. Деми — не только талантливая актриса, но и просто роскошная женщина.
Деми Мур похвасталась фигурой. Актриса тщательно следит за собой.Деми Мур благословила первенца Эштона Кутчера. Актриса старается поддерживать нормальные отношения с бывшим.