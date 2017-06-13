Вячеслава Малежика сразил инсульт

В начале года он отметил 70-летие, но вовсе не собирался на пенсию. Вячеслав Малежик уверял, что у него достаточно энергии для вполне активной гастрольной деятельности. К сожалению, артист слишком увлекся. Как стало известно, недавно Вячеслав Ефимович перенес инсульт.

О проблемах со здоровьем стало известно из официального сообщения на сайте артиста. «Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняла много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить», - пишет певец.

Из-за инсульта изменено расписание выступлений: отменены концерты Малежика в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи, в Краснодарском крае.

Впрочем, Вячеслав Ефимович надеется на лучшее и считает, что справится. «Прогноз врачей не лишен оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня!» – пишет артист.

Ранее певец не раз жаловался на резкие перепады давления. Десять лет назад популярный музыкант признавал, что страдает от сильных головных болей, которые едва не сводят его с ума.

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Источник фото: Globallookpress.com