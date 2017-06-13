Кожевникова: «Подстраиваться ни под кого не буду!»

Мария Кожевникова - девушка темпераментная. И себя в обиду не даст. На днях актриса решила высказаться по поводу своих внешних данных и естественной красоты. Она подчеркнула, что достаточно уверена в себе и не боится старения.

На днях Мария с гордостью сообщила, что количество подписчиков ее Insta-блога достигло 2 миллионов. И подчеркнула, что главное - не количество, а качество. «В моем аккаунте мало красивых платьев, туфелек и сумочек, нет многочисленных фотографий выдающихся частей женского тела, я не открыла на своей странице, как сейчас жутко модно, ателье, свадебное агентство или фитнес-инструктаж, я так и не накачала ни одну часть своего тела и не сделала ни одну инъекцию в лицо! В общем, не иду я в ногу со временем», - пишет актриса.

Кожевникова уверяет, что вовсе не из тех Insta-звезд, которые активно используют фильтры и фотошоп.

«Зачастую позволяю себе выставлять фото без мейкапа, и как замечают мои любимые критики, становлюсь страшной и постаревшей. Да, я такая! И важно, что подстраиваться ни под кого и ни подо что не буду! Меня устраивает все то, что я сейчас имею, и я радуюсь тому, что меня окружает, благодарна всем, кто меня поддерживает, а всем "доброжелателям" отвечаю: тьфу на вас!»

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