Жанне Фриске написала мать

Семья Фриске готовится отдать дань покойной Жанне. 15 июня исполнится два года со дня смерти певицы. Родители артистки до сих пор не могут смириться с уходом дочери. И на днях мать Жанны написала певице письмо.

Как пишет Ольга Владимировна, прошло два года, но до сих пор все напоминает ей о дочери. И практически все вещи Жанны находятся на своих местах. У родителей не хватает духа что-то трогать и менять. Хотя и нужно было бы.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 1 2017 в 8:47 PDT

Женщина пишет о том, как повзрослел единственный сын Жанны Платон. «Он стал выше и похудел. Превращается в маленького мужчину, – цитирует даму Starhit. – А стрижка – как у тебя в детстве, только затылок выбрит. Растет умным и красивым. Вы очень похожи с ним, прямо как две капли воды, одинаковы даже интонации, поворот головы. Платоша повторяет твой жест во время разговора – выворачивает правую ручку. Отвечает как взрослый. Жаль, что встреча была недолгой – всего минут пятнадцать. Я попросила Платошку позвонить мне. "Хорошо, бабушка", – пообещал он, но пока телефон молчит».

Ольга Владимировна пожаловалась на усталость от постоянных разбирательств. И попросила у дочери прощения и... помощи. «Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше. А проблемы растут, как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами. Люблю. Мама...»

Ранее мы писали:

Опубликованы семейные фотографии Жанны Фриске. На одной из фотографий Жанна запечатлена вместе с сыном Платоном.

Отец Фриске рассказал о причинах развития онкологии у певицы. По версии Владимира Фриске, развитие смертельной болезни могла спровоцировать процедура экстракорпорального оплодотворения.