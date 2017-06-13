 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Жанне Фриске написала мать


0 0

Семья Фриске готовится отдать дань покойной Жанне. 15 июня исполнится два года со дня смерти певицы. Родители артистки до сих пор не могут смириться с уходом дочери. И на днях мать Жанны написала певице письмо.

Как пишет Ольга Владимировна, прошло два года, но до сих пор все напоминает ей о дочери. И практически все вещи Жанны находятся на своих местах. У родителей не хватает духа что-то трогать и менять. Хотя и нужно было бы.

 

Женщина пишет о том, как повзрослел единственный сын Жанны Платон. «Он стал выше и похудел. Превращается в маленького мужчину, – цитирует даму Starhit. – А стрижка – как у тебя в детстве, только затылок выбрит. Растет умным и красивым. Вы очень похожи с ним, прямо как две капли воды, одинаковы даже интонации, поворот головы. Платоша повторяет твой жест во время разговора – выворачивает правую ручку. Отвечает как взрослый. Жаль, что встреча была недолгой – всего минут пятнадцать. Я попросила Платошку позвонить мне. "Хорошо, бабушка", – пообещал он, но пока телефон молчит».

Ольга Владимировна пожаловалась на усталость от постоянных разбирательств. И попросила у дочери прощения и... помощи. «Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше. А проблемы растут, как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами. Люблю. Мама...»

Ранее мы писали:

Платон прислал цветок на могилу мамы.

Опубликованы семейные фотографии Жанны Фриске. На одной из фотографий Жанна запечатлена вместе с сыном Платоном. 

Отец Фриске рассказал о причинах развития онкологии у певицы. По версии Владимира Фриске, развитие смертельной болезни могла спровоцировать процедура экстракорпорального оплодотворения. 



0 Не нравится 0 Нравится 13.06.2017 Теги: фриске

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору