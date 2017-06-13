Бородина издевается над Бузовой?
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Похоже, у ведущих «Дома-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной назревает новый конфликт. На днях Ксения довольно язвительно пошутила о коллеге. Некоторые даже сочли замечание Бородиной открытой издевкой. Бузова пока не реагирует, но, по слухам, буквально кипит.
Язвительное замечание Бородина обронила на недавней церемонии вручения премий МУЗ-ТВ. Бузова боролась за награду «Прорыв года» (но так и не получила), а Ксения появилась на шоу в качестве гостьи вместе с мужем. В ходе мероприятия к Бородиной обратилась Ксения Собчак с вопросом, не собирается ли ведущая «Дома-2» в скором времени запеть? Бородина в ответ заявила, что для нее, как и для Собчак, самое важное - воспитание детей. А поют пусть те, у кого наследников нет. Это замечание поклонники Бузовой восприняли чуть ли не как оскорбление.
Что любопытно, на следующий день Бородина словно специально опубликовала в Insta снимки младшей дочери Теи, на которых полностью видно лицо девочки. Ранее ведущая предпочитала лицо дочери не показывать.
Бузова на выпад коллеги пока отвечать не спешит. Кстати, ранее ходили слухи, что Бородина сыграла не последнюю роль в разводе Бузовой с Дмитрием Тарасовым.
Ранее мы писали:
Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.
Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.Бородина: «Живот разглядели какой-то». Звезда прокомментировала слухи о беременности.
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Обсуждение 4
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фея москватошнит уже от бороды и её семейки
14.06.17 09:35
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еленаГрубо, конечно, Бородина сказала...Это явно было сказано про Бузову, но зачем ее именно в этом задевать-там можно не паханное поле найти для критики
14.06.17 06:52
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Хозяйка Сойера МоскваВот уж точно -бред сивой кобылы! Бузова тут с какого бока? Нечего домысливать! Тея, кстати, очень похожа на Курбана), Маруся наверное все мамины гены забрала)
13.06.17 22:34
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пупса что тут такого? я понимаю, если Оля Бузова была бесплодна , то можно было и обидится
13.06.17 20:42