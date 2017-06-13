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Бородина издевается над Бузовой?


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Похоже, у ведущих «Дома-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной назревает новый конфликт. На днях Ксения довольно язвительно пошутила о коллеге. Некоторые даже сочли замечание Бородиной открытой издевкой. Бузова пока не реагирует, но, по слухам, буквально кипит.

Язвительное замечание Бородина обронила на недавней церемонии вручения премий МУЗ-ТВ. Бузова боролась за награду «Прорыв года» (но так и не получила), а Ксения появилась на шоу в качестве гостьи вместе с мужем. В ходе мероприятия к Бородиной обратилась Ксения Собчак с вопросом, не собирается ли ведущая «Дома-2» в скором времени запеть? Бородина в ответ заявила, что для нее, как и для Собчак, самое важное - воспитание детей. А поют пусть те, у кого наследников нет. Это замечание поклонники Бузовой восприняли чуть ли не как оскорбление.

 

Публикация от borodylia (@borodylia)

 

Что любопытно, на следующий день Бородина словно специально опубликовала в Insta снимки младшей дочери Теи, на которых полностью видно лицо девочки. Ранее ведущая предпочитала лицо дочери не показывать.

 

Публикация от borodylia (@borodylia)

Бузова на выпад коллеги пока отвечать не спешит. Кстати, ранее ходили слухи, что Бородина сыграла не последнюю роль в разводе Бузовой с Дмитрием Тарасовым.

Ранее мы писали: 

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина: «Живот разглядели какой-то». Звезда прокомментировала слухи о беременности.


2 Не нравится 3 Нравится 13.06.2017 Теги: Ксения Бородина

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