Боня оказалась на краю пропасти

Виктория Боня довольно серьезно работает над карьерой актрисы и модели. А заодно и популярного блогера. Пока Виктория не входит в топ самых популярных звезд российского Insta (у Виктории 5,5 млн подписчиков - на порядок ниже, чем у Ольги Бузовой и Ксении Собчак). Но девушка всерьез настроена исправить это досадное недоразумение.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июн 12 2017 в 10:02 PDT

Накануне Боня опубликовала не просто эффектный, но экстремальный снимок. Для фото девушка позировала с риском для жизни. «Я полетела... Кстати, мне часто снятся сны, что я летаюююю... такой кайф! Опасный кадр на краю пропасти», - подписала снимок Виктория.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июн 9 2017 в 4:37 PDT

Поклонники восхищены: «Как страшно, наверное, было стоять! Вы очень красивы!», «Вау! Ну оооочень красиво!!!», «Такая высота! Смелая, красивая» «Красивый кадр с красивой девушкой!!! Так держать!»

Боня не первая звезда Insta, решившая продемонстрировать склонность к экстриму. В прошлом году российская модель Виктория Одинцова произвела фурор поистине головокружительной фотосессией на Башне Кайан в Дубае. Причем девушка позировала без страховки. Сумасшедшую фотосессию Одинцова опубликовала в Instagram в конце декабря, однако публика подвиги 23-летней модели восприняла неоднозначно.

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