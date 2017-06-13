Боня оказалась на краю пропасти
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Виктория Боня довольно серьезно работает над карьерой актрисы и модели. А заодно и популярного блогера. Пока Виктория не входит в топ самых популярных звезд российского Insta (у Виктории 5,5 млн подписчиков - на порядок ниже, чем у Ольги Бузовой и Ксении Собчак). Но девушка всерьез настроена исправить это досадное недоразумение.
Накануне Боня опубликовала не просто эффектный, но экстремальный снимок. Для фото девушка позировала с риском для жизни. «Я полетела... Кстати, мне часто снятся сны, что я летаюююю... такой кайф! Опасный кадр на краю пропасти», - подписала снимок Виктория.
Поклонники восхищены: «Как страшно, наверное, было стоять! Вы очень красивы!», «Вау! Ну оооочень красиво!!!», «Такая высота! Смелая, красивая» «Красивый кадр с красивой девушкой!!! Так держать!»
Боня не первая звезда Insta, решившая продемонстрировать склонность к экстриму. В прошлом году российская модель Виктория Одинцова произвела фурор поистине головокружительной фотосессией на Башне Кайан в Дубае. Причем девушка позировала без страховки. Сумасшедшую фотосессию Одинцова опубликовала в Instagram в конце декабря, однако публика подвиги 23-летней модели восприняла неоднозначно.
Ранее мы писали:Российская модель провела безумную фотосессию на небоскребе. Без страховки.
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Обсуждение 5
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СосоФигура сзади бесподобная.
13.06.17 23:49
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КабукиКрасивая женщина.
13.06.17 20:07
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ПрелестьРеспект за смелость и веру!
13.06.17 16:16
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В чем тут смелость? Это безрассудство.И при чем тут вера???? Это ради пиара, дама уже по меркам шоу и модельного бизнеса начинает стареть, а все еще не актриса и не модель. И меня терзают смутные сомнения ( изза платья), что это фотошоп.
13.06.17 17:21
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