У Роналду появилось два наследника

Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) - парень хоть куда. Но есть у него одна проблема - никак он не найдет девушку своей мечты. А биологические часики тикают... Однако Роналду не ждет милостей фортуны. По слухам, футболист снова обратился к услугам суррогатной матери.

По информации португальских СМИ, в конце прошлой недели Криштиану стал многодетным отцом. Якобы 8 июня у футболиста появилась двойня - сын Матео и дочь Ева, рожденные суррогатной матерью. Правда, официально спортсмен пока не спешит делиться своей радостью.

Напомним, в июле первенцу звезды - Криштиану Роналду-младшему - исполнится семь лет. Несколько лет назад спортсмен обмолвился, что отцовство изменило его жизнь к лучшему и он хотел бы создать большую и дружную семью. В интервью журналу FHM Роналду говорил, что хочет стать папой «пяти или шести маленьких Криштиану». «Я думаю, у меня есть все необходимые условия, чтобы завести много детей. Надо лишь найти правильную женщину».

Сейчас 32-летний футболист встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес. Кстати, ранее ходили слухи о беременности Родригес, но на расспросы поклонников в соцсетях девушка ответила шутками.

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Источник фото: Globallookpress.com